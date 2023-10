06:56 Marsz Miliona Serc to drugi marsz organizowany przez PO w ostatnich miesiącach

Pierwsze takie wydarzenie miało miejsce 4 czerwca gdy w marszu organizowanym przez Platformę Obywatelską miało wziąć udział, według jego organizatorów, nawet pół miliona osób. Po tym wydarzeniu PO zanotowała wzrost poparcia w sondażach.



Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Donald Tusk wygrywa 4 czerwca Marsz okazał się nadspodziewanym sukcesem. Donald Tusk zdystansował konkurentów na opozycji. Fantastycznie wyczuł koniunkturę i zdiagnozował społeczną emocję.

06:55 Nizinkiewicz: Marsz może dać nadzieję wyborcom opozycji

"Ważna będzie frekwencja, ale również to, kto będzie na marszu. Jeśli pojawią się na nim przedstawiciele opozycji i zapowiedzą wspólną pracę po zwycięskich wyborach na rzecz przywrócenia prawa i sprawiedliwości po rządach PiS, to mogą dać wyborcom nadzieję, której dzisiaj nie widać w sondażach" - tak o Marszu Miliona Serc pisał na łamach "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz.



Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Jacek Nizinkiewicz: Marsz mobilizacji niezdecydowanych 1 października Koalicja Obywatelska może zmienić bieg kampanii wyborczej, ale samodzielnie tego nie zrobi. Opozycja wciąż ma szanse odsunąć PiS od władzy.

06:52 O znaczeniu Marszu Miliona Serc dla KO i opozycji mówił w podcaście "Rzecz w Tym" Jacek Nizinkiewicz

- Niedzielny Marsz Miliona Serc w Warszawie organizowany przez Donalda Tuska może stać się punktem zwrotnym dla niezdecydowanych wyborców - przekonuje.



06:49 Z kolei organizację konwencji w Spodku zapowiedział pod koniec sierpnia sekretarz generalny PiS, Krzysztof Sobolewski

O konwencji "tuż przed wyborczym finałem" mówił też wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki, zaraz po konwencji programowej PIS w Końskich.



Czytaj więcej Polityka Jarosław Kaczyński: Odzyskiwanie Polski to nasz cel ostateczny Chcemy, by cały nasz naród został nobilitowany. I chcemy takiej Polski, która będzie mogła powiedzieć: nasi wrogowie próbowali nas zniszczyć i to im się całkowicie nie udało. To nasz cel - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Końskich.

06:43 Zorganizowanie Marszu Miliona Serc Donald Tusk zapowiedział w połowie lipca

Tusk zareagował w ten sposób na sprawę Joanny z Krakowa, która, zażyła tabletki poronne, ponieważ ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. Po tym, jak źle się poczuła, kobieta zadzwoniła do swojej lekarki, a następnie trafiła do szpitala. Tam doszło do interwencji policji - policjanci domagali się od niej ujawnienia źródła pochodzenia tabletek, a w pewnym momencie - jak twierdziła sama Joanna - policjantka kazała jej się rozebrać, kaszleć i robić przysiady (prawdopodobnie po to, by sprawdzić czy nie ma gdzieś ukrytych tabletek - red.). - Jestem przekonany, że spotkamy się 1 października po to, żeby na kilka tygodni przed wyborami już nikt nie miał wątpliwości, że ludzi dobrych jest więcej, ludzi odważnych, zdecydowanych jest więcej i że więcej nie pozwolimy na to, żeby to zło panoszyło się nie tylko na szczytach władzy, ale też w naszym codziennym życiu - mówił po nagłośnieniu tej sprawy przez media Donald Tusk.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk zapowiada "marsz miliona serc" 1 października w Warszawie Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zapowiedział zorganizowanie 1 października w Warszawie "marszu miliona serc". Donald Tusk skomentował sprawę policyjnej interwencji wobec ciężarnej pani Joanny z Krakowa.

06:41 Konwencja PiS pod hasłem #BezpiecznaPolska

Gdy w Warszawie będzie rozpoczynał się Marsz Miliona Serc, w katowickim Spodku zacznie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, która ma odbywać się pod hasłem #BezpiecznaPolska, nawiązującym do wyborczego hasła PiS, które brzmi "Bezpieczna przyszłość Polaków".



06:39 Marsz Miliona Serc ma potrwać od 12 do 16

Marsz rozpocznie się w samo południe na rondzie Dmowskiego. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej. Po dojściu do ronda ONZ skręcą w prawo, w aleję Jana Pawła II. To właśnie nią przejdą do ronda „Zgrupowania AK Radosław”.