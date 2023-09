Marsz Miliona Serc – duże utrudnienia na ulicach w Warszawie

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Jacek Nizinkiewicz: Marsz mobilizacji niezdecydowanych 1 października Koalicja Obywatelska może zmienić bieg kampanii wyborczej, ale samodzielnie tego nie zrobi. Opozycja wciąż ma szanse odsunąć PiS od władzy.

W niedzielę o godzinie 9 zostanie zamknięta ulica Marszałkowska – na odcinku od ronda Dmowskiego do ulicy Złotej. Kierowcy jadący Alejami Jerozolimskimi na rodzie Dmowskiego pojadą prosto lub skręcą w stronę placu Konstytucji. Z kolei nadjeżdżający stamtąd na rondzie skręcą – w lewo lub w prawo – w Aleje Jerozolimskie. Podobnie z drugiej strony wyłączonego odcinka. Kierowcy jadący Marszałkowską od strony placu Bankowego na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską skręcą wyłącznie w prawo, w kierunku Emilii Plater. Natomiast jadący Świętokrzyską przejadą prosto lub skręcą w Marszałkowską, ale tylko w stronę Królewskiej. Na Marszałkowską nie będzie można również wyjechać z tunelu na ulicy Złotej.

Od godziny 8 do 13 zostanie zamknięty plac Konstytucji wraz z ulicami prowadzącymi do niego. To właśnie tam będą zatrzymywały się autokary, którymi przyjadą uczestnicy wydarzenia. Zamknięta zostanie jezdnia ulicy Waryńskiego prowadząca od ronda Jazdy Polskiej w stronę placu. Na rondzie kierowcy zjadą na jedną z jezdni Trasy Łazienkowskiej lub na ulicę Waryńskiego w kierunku Mokotowa. Auta nie wjadą w ulicę Marszałkowską także od strony placu Zbawiciela. Kierowcy jadący Marszałkowską od strony ronda Dmowskiego, a także Piękną i Koszykową, nie pojadą w stronę Waryńskiego.

Podobne zmiany organizatorzy szykują na drugim końcu trasy. Na ulicy Popiełuszki zorganizowany zostanie postój dla autokarów odbierających uczestników zgromadzenia po jego zakończeniu. Droga ta będzie zamknięta na całej długości, od Słowackiego do placu Grunwaldzkiego, od godziny 13 do 20. Kierowcy nie wjadą na nią ani z placu Kuronia ani ulicy Słowackiego. Na placu Grunwaldzkim będą musieli skręcić w ulicę Broniewskiego lub w aleję Wojska Polskiego. Kierowcy nie będą wpuszczani na ulicę Krasińskiego ani od Broniewskiego ani z placu Wilsona (zakaz nie będzie dotyczył dojazdu do posesji).

W niedzielę, 1 października, na ulicach, którymi przejdzie zgromadzenie, zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju – także na wyznaczonych miejscach postojowych – wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Ograniczenia nie będą dotyczyły aut organizatora i pojazdów z przepustkami.