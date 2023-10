- To to było największe sto tysięcy w historii - skomentował te doniesienia Radosław Sikorski. - Ale jedno wiemy: do Spodka w Katowicach wchodzi 11 tysięcy, więc u nas było kilkadziesiąt razy więcej ludzi niż w Katowicach - dodał. Gdy w Warszawie Koalicja Obywatelska organizowała Marsz Miliona Serc, w Katowicach z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i marszałek Sejmu Elżbiety Witek odbyła się konwencja wyborcza PiS, organizowana pod hasłem "Bezpieczna Polska".

Radosław Sikorski był dopytywany o frekwencję na Marszu Miliona Serc oraz o to, czy jego zdaniem ma ona znaczenie. Europoseł został zapytany o doniesienia jednego z portali, że na Marsz Miliona Serc przyszło 600-800 tys. osób. Były minister obrony narodowej ocenił, że "to tak czy inaczej największa demonstracja w historii Warszawy". Sikorski mówił, że atmosfera na marszu była świetna, a "ludzie poczuli się razem".

Radosław Sikorski: U nas były też flagi europejskie

Europoseł PO mówił też o różnicy, jaką jego zdaniem można było dostrzec między Marszem Miliona Serc a konwencją PiS. - To co też odróżniało obydwa spotkania to to, że u nas morze flag polskich, ale też flagi europejskie, a w Spodku nie zauważyłem ani jednej (unijnej flagi - red.). To pokazuje, że nacjonaliści nie uważają się za część Unii Europejskiej. Oni zresztą ciągle o Unii mówią per "oni" - powiedział. - Dlatego przestrzegam, bo ja ten film już widziałem w Wielkiej Brytanii. Oni tam też mówili: nie, nie wyprowadzimy z Unii Europejskiej. I wyprowadzili - dodał, odnosząc się do brexitu.

Uwagę, że według nieoficjalnych doniesień sztabowcy Koalicji Obywatelskiej liczą, że poparcie dla KO po Marszu Miliona Serc wzrośnie o 3-4 punkty procentowe Radosław Sikorski skwitował słowem "oby". Dodał, że poparcie dla KO wzrosło po marszu 4 czerwca.