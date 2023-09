Jarosław Kaczyński: Odzyskiwanie Polski to nasz cel ostateczny

Chcemy, by cały nasz naród został nobilitowany. I chcemy takiej Polski, która będzie mogła powiedzieć: nasi wrogowie próbowali nas zniszczyć i to im się całkowicie nie udało. To nasz cel - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Końskich.