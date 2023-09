Przemysław Prekiel: Nie podcinać skrzydeł lewicy

Tygodnik „Przegląd”, który od lat należy do niszowej grupy polskiej prasy, pisząc o sprawach ważnych, bez patosu, porusza sprawy najbardziej istotne dla lewicowego czytelnika, zmusza do krytycznego myślenia, jest ważnym elementem debaty. Przez ostatnie lata dość istotnie redakcja wspierała zarówno Unię Pracy, jak i jej lidera, Waldemara Witkowskiego. Ma do tego prawo. Lider Unii Pracy jest dziś kandydatem Lewicy do Senatu. Liczę, że zyska on wsparcie od szanownej redakcji. To wyłącznie środowisko Lewicy zatroszczy się o należytą pamięć czasów PRL, która dominuje na łamach „Przeglądu”. Nikt inny.

Redaktor Domański zwrócił uwagę na upadek „Trybuny”, która od kilkunastu lat miała różne problemy i zawirowania. Tu ma jednak rację. Znacząca siła polityczna, jaką jest i chce być nadal Lewica, powinna budować własne zaplecze medialne. Bez tego liderzy lewicy skazani będą na zaproszenia do rządowej TVP, gdzie otoczy ich masa zależnych od władzy dziennikarzy lub mediów liberalnych, gdzie kwestie socjalne są synonimem bolszewizmu. Lewica powinna z tego wyciągnąć wnioski.

Kłopotliwy koalicjant

Dużo cięższe działa wytoczył red. Rafał Woś, który ma pewność, iż Lewica „zaliczy katastrofalną porażkę”. Kampania wyborcza w zasadzie się rozpędza, a zmieniające się sondaże nie są na razie wyznacznikiem politycznego barometru. Im bardziej topnieć może poparcie dla PiS, w wyniku afer, które zapewne dopiero się rozpędzają, część umiarkowanego elektoratu tej partii może zwrócić się w stronę Lewicy, dla której sprawy socjalne i państwa opiekuńczego są elementem tożsamości. Z pewnością ci zawiedzeni wyborcy nie zwrócą się w stronę Konfederacji, która hołduje zasadom darwinizmu społecznego lub znienawidzonego w elektoracie PiS Donalda Tuska.

Redaktor Woś zdaje się zapominać, że Czarzasty Lewicę odrodził, czy to się komuś podoba czy nie, zdobył mandat wśród członkiń i członków partii, przeprowadził przez polityczny czyściec, jakim była trudna działalność pozaparlamentarna, i wrócił do Sejmu w koalicji z Wiosną i Razem. Słusznie jednak zauważa, że Donald Tusk, jako rasowy polityk, potrafi liczyć i może w ostateczności, mając do wyboru Konfederację lub Lewicę, wybrać Brauna zamiast Zandberga. W końcu, jak przyznał Jan Grabiec, politycy tej partii „mają czasami ciekawe pomysły” dotyczące gospodarki i podatków.

Dla lidera PO koalicja z Lewicą byłaby mocno kłopotliwa, bo ta blokowałaby skutecznie antyspołeczne posunięcia niezrealizowane od czasów KLD. To w końcu nikt inny jak PiS odciął skutecznie kandydaturę Piotra Ikonowicza, szanowanego zapewne przez redaktora Wosia, na rzecznika praw obywatelskich. Ani jedna posłanka i żaden poseł PiS nie zagłosował za kandydaturą byłego lidera PPS, obrońcy praw lokatorów. Tymczasem to 12 posłanek i posłów z Koalicji Obywatelskiej głosowało za kandydaturą Piotra Ikonowicza.

Redaktor Woś pisze w końcu, że kwestie obyczajowe dominują w przekazie Lewicy nad sprawami pracowniczymi. Zapewne tak jest, taka jest dziś bowiem struktura elektoratu, zwłaszcza młodszego, ale sprawy pracownicze zajmują w programie Lewicy poczesną rolę. Wizyta Zandberga i Czarzastego w czerwonym Wiedniu i podpatrzenie, jak udało się tam zbudować kilkaset tysięcy tanich mieszkań na wynajem, będzie próbą przeniesienia tego na polską rzeczywistość.