Tadeusz Cymański: Jak ludziom się nie podoba Ziobro i PiS, to niech wybiorą innych

Zbigniew Ziobro kolejny raz ministrem sprawiedliwości?

W programie wyborczym Prawo i Sprawiedliwość kolejny raz zapowiada reformę sądownictwa. Pytany, dlaczego obecny obóz rządzący przez osiem lat reformy nie dokończył Tadeusz Cymański powiedział w RMF FM: - Pan myśli, że to takie łatwe? Przecież sędziowie są wyżej, ponad wszystkim. Oni uważają, że trójpodział (władzy - red.) nie obowiązuje. Mają być sędzią we własnej sprawie.

Cymański był też pytany, czy wierzy, że osobą, która dokona reformy sądownictwa jest obecny minister sprawiedliwości i lider koalicyjnej Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro. - Indywidualnie minister tego nie robi - odparł poseł. - Sam, w pojedynkę, bez całego obozu nie zrobi sam (reformy - red.) - dodał.

Czy Zbigniew Ziobro powinien być ministrem sprawiedliwości, jeśli PiS wygra wybory 15 października? - Myślę, że ma szansę - odpowiedział Cymański. Dopytywany zastrzegł, że nie jest właściwym adresatem pytania.

- To, co on robił, wszystkie decyzje, nie tylko jego, to jest gra grupowa. Jeżeli pan uważa, że cokolwiek robi premier czy minister, czy ktokolwiek bez akceptacji całego zaplecza, to pan jest w błędzie - mówił Cymański. Ocenił, że Ziobro powinien kontynuować to, co zaczął obóz Zjednoczonej Prawicy. - Natomiast uważam, że trzeba wiele poprawić i zmienić - dodał.

"Najważniejszy sternik wszystkiego - Jarosław Kaczyński"

Poseł zwrócił uwagę, że o tym, czy ktoś powinien zostać ministrem decydują "ścisłe gremia kierownicze". - Gdybym był panem Jarosławem Kaczyńskim i gdybym był w kierownictwie, to jestem w stanie to wszystko oceniać. A taki mądry, to ja nie jestem. Nie jestem taki wpływowy, natomiast nie jestem frajerem i idiotą - powiedział Tadeusz Cymański.