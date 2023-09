Promocja posłów w internecie. Szara strefa kampanii wyborczej

Wydatki kampanijne poza faktyczną kontrolą PKW

Czy rzeczywiście prawa nie złamał? Do innych wniosków prowadzi lektura wyjaśnień, opublikowanych niedawno przez PKW. Napisała, że każdy wyborca, więc też kandydat, ma prawo do agitacji, jednak tylko wtedy, „gdy działania nie wiążą się z ponoszeniem przez niego kosztów”.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Przepis na kryzys wyborczy Sprawdzanie przez PKW przestrzegania prawa wyborczego w Polsce, staje się coraz trudniejsze, ponieważ stare przepisy nie pasują do nowej internetowej rzeczywistości, w której nie łatwo o transparentność wydatków na kampanię wyborczą. Ponadto tajności wyborów zagraża odnotowywanie w rejestrze nieodebranych kart referendalnych.

Przypadek Cieszyńskiego nie jest odosobniony. Reklamy do 3 września opłacał jego zastępca, wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz z PiS. Niektórzy politycy robią to nadal. Przejrzeliśmy profile 21 posłów, członków sejmowej Komisji Cyfryzacji i znaleźliśmy trzy takie przykłady. Wszyscy to politycy PiS, jednak to prawdopodobnie tylko kropla w morzu wątpliwych prawnie reklam na Facebooku. W najbliższych wyborach do Sejmu weźmie przecież udział kilka tysięcy kandydatów.

Jakie to może mieć skutki? Teoretycznie wątpliwe reklamy na Facebooku mogłyby skutkować odrzuceniem sprawozdań finansowych i utratą subwencji budżetowych, wywalczonych przez partie. Szymon Osowski z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska podejrzewa jednak, że tego typu wydatki są poza faktyczną kontrolą PKW. – Nie ma ona zasobów ani narzędzi, by analizować konta w mediach społecznościowych wszystkich kandydatów. Ta sytuacja wymaga uregulowania, bo może okazać się szarą strefą tej kampanii – komentuje.