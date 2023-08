Kwestia, która budzi najwięcej niepokoju, dotyczy liczby okręgowych komisji wyborczych poza Polską.

- MSZ do dziś nie opublikowało listy tych komisji. Nasi rodacy nie wiedzą, gdzie będą głosować, ani też nie wiedzą, od kiedy będą mogli się zapisywać do głosowania. Ten stan rzeczy musi budzić niepokój i sprzeciw. Otrzymujemy mnóstwo sygnałów od środowisk polonijnych, które dopominają się tego, by wreszcie było wiadome, jak będą zorganizowane wybory dla Polonii - podkreślił w trakcie konferencji prasowej w Sejmie Tyszkiewicz. Polityk zaprezentował też listę 112 nowych komisji wyborczych, które zgodnie z oczekiwaniami Polonii powinny być powołane, by wybory skutecznie przeprowadzić.

W którym okręgu głosuje Polonia

Głosy Polonii liczą się do okręgu nr 19 w Sejmie (okręg warszawski) i senackiego okręgu 44, z którego w ramach Paktu Senackiego startuje prof. Adam Bodnar. - Uważam, że trzeba zawsze i za wszelką cenę bronić praw obywatelskich. Art 62. Konstytucji przewiduje prawo do wzięcia udziału w wyborach, również w wyborach parlamentarnych. Po drugie, mój okręg senacki obejmuje też Polonię - podkreślił prof. Bodnar.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym komisje mają dobę na przeliczenie głosów. A nowy sposób liczenia głosów sprawia, że mogą być one teraz przeliczane dużo wolniej, niż podczas poprzednich wyborów.