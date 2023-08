Wybory parlamentarne. PiS finalizuje listy i dzieli przyszłe mandaty

W niektórych okręgach dojdzie do roszad. Np. z okręgu obejmującego Nowy Sącz, a nie z Krakowa, będzie kandydował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, co ma dać mu pewny mandat. „Jedynką” z Krakowa – tu bez zaskoczeń – będzie Małgorzata Wassermann. Z Krakowa ma też startować Agnieszka Ścigaj, która w ubiegłej kadencji startowała tam z list PSL-KP. Dopinane są również ustalenia z koalicjantami.

Referendum w centrum kampanii PiS

Z naszych rozmów wynika, że do września głównym tematem kampanii PiS ma być referendum i dokładne „zaprezentowanie” wszystkich czterech pytań. Politycy PiS znający szczegóły twierdzą też, że z wewnętrznych badań wynika, że referendum budzi emocje znacznej części wyborców – wbrew temu, co twierdzą politycy opozycji.

PiS po cichu liczy na to, że do 15 października opozycja będzie nawoływać do bojkotu referendum, co może mieć pozytywny wpływ na frekwencję i demobilizację jej elektoratu.

We wrześniu ma za to odbyć się konwencja wyborcza i prezentacja programu wyborczego zawierającego też pakiet zapowiedzi i postulatów, podobnych do tych zaprezentowanych w maju tego roku.