Gen. Skrzypczak: Tusk nie ma prawa nikogo wzywać, a wojskowi go nie wysłuchają

- Mój wniosek był taki, że wokół niego są tacy ludzie, którzy chcą go wysadzić z siodła. (...) Powiem też po wojskowemu: który cymbał, nie mając pełnego raportu, wszystkich dokumentów i pełnej wiedzy, po tym co się wydarzyło, powiedział ministrowi Błaszczakowi, żeby on powiedział, że winien jest generał Piotrowski? Doradzili mu to jego doradcy. Ja twierdzę, że źródłem zła – co się czasem słyszy – nie są ludzie z otoczenia prezydenta, czy od premiera, ale z wewnętrznego kręgu ludzi ministra Błaszczaka, którzy nie znają się na komunikacji kryzysowej i podpowiedzieli mu takie „rozwiązanie problemu”. W moim przekonaniu to był duży błąd - mówił emerytowany wojskowy.

- Jestem przekonany i gwarantuję to, że ani gen. Piotrowski ani gen. Rajmund Andrzejczak (Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - red.) nie są powiązani ani z Tuskiem ani z nikim. Ich postawa i osoby są natomiast wykorzystywane przeciwko ministrowi Błaszczakowi i próbuje się wplątać wojskowych w kolejną aferę, w której wojskowi nie biorą udziału i która nie miała miejsca - dodał Skrzypczak.

- W polskich żołnierzach nie ma pierwiastka buntu czy nierespektowania zapisów ustawowych, mówiących m.in. o cywilnym zwierzchnictwie nad armią. Niech cywile ją sprawują i dbają o polityczną oprawę, ale dowodzenie niech już zostawią wojskowym - podkreślił. - Od jakiegoś czasu niestety obserwujemy, że politycy próbują przejmować kompetencje wojskowych, włącznie z kompetencjami personalnymi i to bardzo szkodzi wojsku. (...) To, że teraz Tomek Piotrowski jest wykorzystywany przez Donalda Tuska, czy Tomasza Lisa do gierek politycznych, określiłbym jako „szalbierstwo” - powiedział.

Komentując słowa Tuska z Sulechowa Skrzypczak stwierdził, że przewodniczący PO „nie ma prawa nikogo wzywać, a wojskowi go nie wysłuchają”. - Wojskowi są w systemie dowodzenia, podlegają pod ministra obrony narodowej i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Ja osobiście nie bardzo rozumiem, co jest treścią takiego apelu - stwierdził Waldemar Skrzypczak.