Tusk zapowiedział wniosek o wotum nieufności wobec Błaszczaka. W sprawie rakiety „nie powiedział słowa prawdy”

- To jest pytanie do Jarosława Kaczyńskiego: kiedy dowiedział się od ministra Błaszczaka o tym, że ta rosyjska rakieta była nad naszym terytorium i spadła na nasze terytorium (...) Moja wiedza, moje doświadczenie i intuicja mówią mi, że Błaszczak wiedział od samego początku i znam Błaszczaka i znam Kaczyńskiego, że pierwszą osobą, która się dowiedziała od Błaszczaka, co się stało, musiał być Jarosław Kaczyński i to rodzi drugie pytanie: który z nich podjął decyzję, żeby ukryć tę kwestię i zaniechać poszukiwania tej rakiety – mówił Tusk, cytowany przez serwis 300polityka.pl.



– Przyjeżdżają do mnie ludzie z Bydgoszczy i mówią, że cała Bydgoszcz huczy od plotek, być może plotek, że nie ma tej głowicy przy tej rakiecie, że jej do tej pory nie znaleziono, może za mało grzybiarzy było, może trzeba znowu kogoś konno wysłać, ale to nie jest właściwie temat do żartów. Chciałbym to pytanie też zadać ministrowi Błaszczakowi: gdzie jest ta głowica? – pytał lider Platformy.

Czytaj więcej Wojsko Gen. Skrzypczak o rakiecie z Rosji: Nie znam przypadku, żeby podwładny nie zameldował przełożonemu - Jestem starym żołnierzem i nie znam takiego przypadku, żeby podwładny nie zameldował przełożonemu o zdarzeniu takiej rangi, tym bardziej że za wschodnią granicą jest wojna - powiedział gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, komentując sprawę rosyjskiej rakiety, która spadła w lesie w pobliżu Bydgoszczy.

Wcześniej Tomasz Siemoniak, wiceszef PO, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” mówił, że wniosek o wotum nieufności nie jest dla jego partii priorytetem. - Kwestię wotum nieufności zostawiamy sobie na później. Będzie jeszcze niejawne posiedzenie połączonych sejmowych komisji Obrony Narodowej i Służb Specjalnych. Nie chcemy za szybko występować z tego rodzaju wnioskiem, bo na ogół mija dużo czasu do momentu jego rozpatrzenia, ale też w polskiej polityce taki wniosek chwilowo wzmacnia tego, przeciwko któremu jest on kierowany - wyjaśniał.

Szczątki „niezidentyfikowanego obiektu wojskowego” pod Bydgoszczą

Pod koniec kwietnia MON podało, że w pobliżu miejscowości Zamość pod Bydgoszczą znaleziono „szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego”. Tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki zasugerował, że obiekt ten może być rosyjską rakietą wystrzeloną w czasie ataku na Ukrainę w grudniu 2022 roku. Rosjanie mieli stracić kontrolę nad jednym z pocisków, pozbawionym głowicy bojowej, który był następnie monitorowany w polskiej przestrzeni powietrznej. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o pocisk Ch-55.

Kiedy o rakiecie dowiedział się premier?

Wypowiadając się na temat sprawy 10 maja premier Morawiecki stwierdził, że o incydencie dowiedział się wtedy, gdy o nim poinformował, czyli 27 kwietnia. 11 maja szef rządu powtórzył tę deklarację. Tego samego dnia do szczątków rakiety, znalezionych w lesie przez cywila, odniósł się wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Szef MON powiedział, że 16 grudnia procedury zadziałały prawidłowo, jednak - twierdził Błaszczak - „Dowódca Operacyjny RSZ (gen. Tomasz Piotrowski - red.) zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków”, ponieważ nie poinformował szefa MON ani Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. Błaszczak mówił, że z notatki, którą otrzymał 16 grudnia wynikało, że tego dnia nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.