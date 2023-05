– Po przekroczeniu granicy prowadzony był monitoring radiolokacyjny tego obiektu, Również w chwili pojawienia się tego obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej uruchomione zostały wszystkie obowiązujące w takich przypadkach procedury. Poderwana została para dyżurna MIG-29, a następnie F-16. Około pół godziny po północy obiekt ten przestał być widoczny przez nasze środki rozpoznania. Miało to miejsce w województwie kujawsko – pomorskim, w okolicach Rypina. Następnie o godzinie 5 rano Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych rozpoczął aktywację sił, które może wykorzystać do zadania poszukiwania tego typu obiektu. Zostało postawione zadanie dla dyżurnego śmigłowca SAR i aktualnie prowadzi on zadania poszukiwawcze nad tym rejonem. Od godz. 8 rano w przestrzeni powietrznej poszukiwania prowadzi bezzałogowy statek powietrzny. Przed godz. 8 rano poszukiwania rozpoczęła – uruchomiona przez Dowódcę Operacyjnego, grupa naziemnego poszukiwania z Wojsk Obrony Terytorialnej. Od godz. 5.30 na miejscu zdarzenia znajdują się również patrole policji, których zadaniem jest wsparcie poszukiwań – dodała kapitan Ewa Złotnicka.

Z informacji, którą uzyskaliśmy od majora Witolda Sury, z dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej wynika, że o godzinie 5 rano w rejon poszukiwania został skierowany naziemny pododdział ratowniczo - poszukiwawczy z 8 Kujawskiej Brygady OT. W jego skład wchodzą m.in. ratownicy medyczni. Nie ma w tej grupie operatora statku bezzałogowego, którymi dysponują wszystkie brygady WOT. Zespół ten operuje w powiecie rypińskim. Jest bezpośrednio podporządkowany Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Informacje o drugim balonie nad Rosją

Centrum Operacji Powietrznych w piątek po południu odnotowało naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez obcy obiekt lecący od strony Białorusi - podaje Onet. Oceniono, że jest to najprawdopodobniej balon obserwacyjny.

— Trasa lotu tego obiektu była śledzona przez polskie radary, dopóki nie wleciał on do duńskiej przestrzeni powietrznej — powiedział w rozmowie z Onetem wysoki rangą wojskowy.

Informacje portalu potwierdził oficjalnie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży w rozmowie z TVN24.

Wysłano alert RCB

Do mieszkańców trzech województw wysłano w sobotę alert RCB w sprawie prowadzonych poszukiwań