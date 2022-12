Na 2023 r. wojsko przewiduje powołanie na ćwiczenia do 200 tys. żołnierzy rezerwy. Istotne jest to „do”, bowiem w poprzednich dwóch latach wojsko ustalało takie same limity, i ich nie zrealizowało. W poprzednim roku na szkolenie rezerwy zaplanowano z tej liczby wezwać 50 tys. osób, a w rzeczywistości przeszkolono 12,3 tys. osób (na przeszkodzie stanęła epidemia COVID-19), rok wcześniej plan szkoleń zakładał wezwanie ok. 38,6 tys. rezerwistów. Nie wiadomo ile udało się wezwać w tym roku. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacyjne nie odpowiedziało nam na tak postawione pytanie tłumacząc to sytuacją na wschodzie.

W związku z planowanymi przez MON powołaniami, zapytano w sondażu, czy należy przeprowadzać i powoływać na ćwiczenia wojskowe zwykłych obywateli, którzy przeszli kwalifikację wojskową i mają kategorię "A".

W Badaniu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski "zdecydowanie tak" odpowiedziało 24,9 proc. badanych, a 29,9 proc. "raczej tak".

Przeciwnego zdania jest 35,8 proc., z czego 21,7 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 14,1 proc. to zdecydowani przeciwnicy takiego rozwiązania.

9,4 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Inaczej głosy wyglądają w przypadku pytania dotyczącego przywrócenia zasadniczej służby wojskowej. Za jest 32,9 proc. respondentów (23,2 proc. zdecydowanie popiera).

Zdecydowanie przeciw jest 38,2 proc., a raczej przeciw 21,9 proc. 7 proc. ankietowanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.