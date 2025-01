3,3 mln osób dostanie ważną wiadomość od ZUS. Lepiej się z nią zapoznać

ZUS poinformował o wysyłce informacji o rozliczeniu wpłat za 2024 r. Trafiły one do ponad 3,3 mln płatników składek. Wiadomość o stanie konta znajduje się na profilu na PUE/eZUS. Co zrobić, gdy otrzymamy informację o niedopłacie lub nadpłacie?