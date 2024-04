Adamczyk chciał wyłudzić pieniądze od TVP? Świrski: tych pieniędzy nie było

Xiaomi SU7 przypadło do gustu klientom w Chinach. Kojarzona do tej pory ze smartfonów chińska firma zaprezentowała swój pierwszy samochód. Cena jak i sam SU7 to najwyraźniej strzał w dziesiątkę, już po krótkim czasie zamówień pojawiło się tyle, że na samochód trzeba czekać co najmniej siedem miesięcy.