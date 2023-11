Urzędy nie będą już musiały pracować od 8.15 do 16.15

Co się zmieniło w czasie pracy urzędów na podstawie zarządzenia prezesa Rady Ministrów, które weszło ostatnio w życie, i co ma się zmienić na podstawie projektowanego rozporządzenia?

Zmiany w obu aktach właściwie są tożsame. Główną zmianą jest, że urzędy administracji rządowej nie będą już musiały pracować od 8.15 do 16.15. W rezultacie wprowadzonych zmian urząd musi wykonywać swoje zadania od poniedziałku do piątku przez osiem godzin, rozpoczynając nie wcześniej niż o 7.00 i nie później niż o 10.00. To dyrektor generalny zdecyduje, o której urząd będzie zaczynał pracę. Czym innym jest natomiast praca poszczególnych pracowników. Ona może być jeszcze inaczej rozłożona, pod warunkiem że urząd zachowa zdolność do wykonywania zadań, jak wskazuje zarządzenie (tj. przez osiem godzin rozpoczynających się pomiędzy 7.00 a 10.00). Wykonywanie zadań nie wymaga jednoczesnej obecności wszystkich pracowników.

Media obiegła informacja, że urzędy będą czynne do 18.00.

Urzędy, które zapewniają obsługę interesantów, powinny być czynne przynajmniej jeden dzień w tygodniu od 8.00 do 18.00. Tak było też wcześniej. Tu nie zmieniło się nic.

Czy jakiś urząd może być czynny codziennie od 10.00 do 18.00?