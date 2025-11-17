Aktualizacja: 17.11.2025 14:22 Publikacja: 17.11.2025 13:59
Foto: Adobe Stock
Sprawa, która zawisła na wokandzie Sądu Rejonowego w Kaliszu, była pokłosiem nieprawidłowo wykonanego makijażu permanentnego brwi. Poszkodowana w niej klientka, zwracając się do doświadczonej linergistki, oczekiwała delikatnego efektu, który podkreśliłby jej naturalną urodę. Zagwarantować miało jej to dobranie techniki ombre, jednak zamiast tego z gabinetu wyszła z grubymi, asymetrycznymi, nierównymi i czarnymi brwiami.
Początkowo przekonywano ją, że na ostateczny, delikatniejszy efekt trzeba poczekać kilka tygodni. Jednak – jak ustalił później sąd – makijaż nadawał się tylko do usunięcia, a nie do wykonania standardowo przysługującej po wygojeniu brwi korekty, przedłużającej trwałość efektu i wyrównującej ewentualne ubytki czy asymetrie. Obawy klientki potwierdzono też w opiniach uzyskanych przez nią w dwóch niezależnych gabinetach, w których specjaliści ocenili, że makijaż został wykonany nieprawidłowo.
Czytaj więcej
Za cierpienia psychiczne wywołane drastycznym pogorszeniem stanu włosów - wcześniej gęstych i zad...
Dla klientki, której reklamacji usługi nie przyjęto, rozpoczęła się długotrwała i bolesna walka o odzyskanie nie tylko straconych pieniędzy, ale też uzyskanie rekompensaty za swoje cierpienia. W swoim pozwie opisywała ona, jaki wpływ cała sytuacja wywarła na jej codzienne życie. Podkreślała, że czuła się oszpecona i brzydka, a każde wyjście bez samodzielnego poprawiania stałego makijażu nie wchodziło w grę.
Pracując w przychodni lekarskiej, każdego dnia musiała konfrontować się z reakcjami ludzi na swój wygląd. Próbując odwrócić skutki nieudanej inwestycji, poddała się ona m.in. zabiegom laserowym, których celem było usunięcie niechcianego koloru, jednak w efekcie skóra wybarwiła się na kolor łososiowo-pomarańczowy. Konieczne były też zabiegi igłowe, które miały poprawić jej wygląd i pomóc w jej rewitalizacji.
Czytaj więcej
Gdyński sąd uznał, że jeśli wzór tatuażu został zaakceptowany i wykonany prawidłowo, to klient ni...
Sąd, który rozpatrzył sprawę, wziął pod uwagę m.in. koszty, jakie klientka ponieść musiała na drodze do uzyskania danego wyglądu skóry, której stan w przyszłości kwalifikowałby ją do ponownego – prawidłowego już – wykonania makijażu permanentnego. SR potwierdził, że linergistka – mimo stażu zawodowego – nie miała umiejętności pracy z dobraną techniką ombre, w efekcie czego wykonane przez nią brwi były zbyt grube, ciemne i mocne.
– W związku z działaniami pozwanej doszło do uszczerbku wizerunku powódki – uzasadnił sąd. Specjalistka nie zaproponowała swojej klientce jednak żadnej pomocy ani w usunięciu skutków swoich działań, ich naprawy, więc ta musiała szukać ratunku na własną rękę. – Powódka bardzo boleśnie odczuła usuwanie makijażu permanentnego. Nie da się złagodzić niczym tego bólu i dyskomfortu podczas usuwania – wskazał sąd.
Czytaj więcej
Matka, której córka zmarła z powodu niemożliwej do wyleczenia choroby, dostanie zadośćuczynienie...
Swoje ustalenia oparł on na opinii biegłych w dziedzinie kosmetologii estetycznej i makijażu permanentnego, którzy nie mieli wątpliwości w kwestii jakości wykonanej usługi. Ponieważ klientka była przed zabiegiem objęta okresowym leczeniem psychiatrycznym (nie cierpiała jednak na żadną chorobę psychiczną, która uniemożliwiłaby wykonanie makijażu), konieczne było również uzyskanie opinii biegłych w tym zakresie. Ustalono jednak, że nieudany zabieg i jego efekt nie wpłynęły negatywnie na zaostrzenie objawów w znacznym stopniu i nie wywołały długotrwałego uszczerbku na jej zdrowiu.
Sąd nie miał jednak wątpliwości, że klientce należy się rekompensata. Rozważając jednak kwotę zadośćuczynienia, które – oprócz odszkodowania – należy jej przyznać, podkreślił, że musi ona wystarczyć do złagodzenia doznanych cierpień. A zarazem takie, które „nie premiuje osób o słabszej konstrukcji psychicznej, reagujących intensywniej na sytuacje traumatyczne lub też nie prowadzi do pokrzywdzenia osób o osobowości zamkniętej, kumulującej w sobie wewnętrzne emocje”. I ostatecznie przyznał klientce 18,5 tys. zł rekompensaty.
Wyrok jest prawomocny.
Sygnatura akt: I C 413/23
Czytaj więcej
Rodzina kobiety, której pogrzeb odprawiał ksiądz będący pod wpływem alkoholu, nie dostanie zadość...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sprawa, która zawisła na wokandzie Sądu Rejonowego w Kaliszu, była pokłosiem nieprawidłowo wykonanego makijażu permanentnego brwi. Poszkodowana w niej klientka, zwracając się do doświadczonej linergistki, oczekiwała delikatnego efektu, który podkreśliłby jej naturalną urodę. Zagwarantować miało jej to dobranie techniki ombre, jednak zamiast tego z gabinetu wyszła z grubymi, asymetrycznymi, nierównymi i czarnymi brwiami.
Początkowo przekonywano ją, że na ostateczny, delikatniejszy efekt trzeba poczekać kilka tygodni. Jednak – jak ustalił później sąd – makijaż nadawał się tylko do usunięcia, a nie do wykonania standardowo przysługującej po wygojeniu brwi korekty, przedłużającej trwałość efektu i wyrównującej ewentualne ubytki czy asymetrie. Obawy klientki potwierdzono też w opiniach uzyskanych przez nią w dwóch niezależnych gabinetach, w których specjaliści ocenili, że makijaż został wykonany nieprawidłowo.
Prezydent ma prawo odmówić powołania sędziów, ale może to zrobić w wyjątkowych sytuacjach, a jego uprawnienia w...
Pieniądze od rodziców są zwolnione z podatku. Ale skarbówka zakwestionuje ulgę, jeśli nie wpłyną na rachunek syn...
Osoby odprowadzające składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć na zyskanie prawa do emerytury. Jej...
"Żółta kartka", czyli ostrzeżenie zamiast wstrzymania budowy, przesądzenie na czym polega sprawdzenie projektu t...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Szybkie rozwody bez udziału sądów, dokonywane jedynie za pośrednictwem urzędów stanu cywilnego, będą możliwe dzi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas