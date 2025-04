Jak informuje Rzecznik Finansowy, przyczyną wydania decyzji KNF z 16 kwietnia było niedostosowanie struktury organizacyjnej DallBogg do skali działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co skutkowało licznymi nieprawidłowościami w procesie likwidacji szkód z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. To oznacza, że już po 17 kwietnia 2025 r. DallBogg nie może zawierać nowych umów ubezpieczenia, a dotychczas zawarte umowy nie podlegają automatycznemu przedłużeniu (tzw. prolongacie). Natomiast umowy zawarte do 17 kwietnia 2025 r. pozostają ważne aż do daty wskazanej w polisie – informuje Rzecznik Finansowy.

RF podkreślił też, że w pełni popiera działania podjęte przez KNF, sam zresztą zawiadomił Komisję o nieprawidłowościach w działalności DallBogg, które stwierdził w ramach postępowań interwencyjnych. Naruszenia dotyczyły opieszałości w wypłacie odszkodowania, niedotrzymywania terminów likwidacji szkody, braku kontaktu ze strony ubezpieczyciela, braku rozpatrywania reklamacji w terminie oraz zaniżania wypłacanych odszkodowań. Obywatele skarżyli się także na utrudniony kontakt z DallBogg tj. brak odpowiedzi na maile, problemy z dodzwonieniem się na infolinię ubezpieczyciela, brak informacji na temat stanu sprawy.

Co jeszcze powinni wiedzieć posiadacze polis OC w DallBogg

Osoby, które miały OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w DallBogg muszą po zakończeniu dotychczasowej polisy zawrzeć nową umowę ubezpieczenia z innym zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczenie OC zawarte z DallBogg nie zostanie automatycznie przedłużone na kolejny okres.