Warto też wspomnieć o uchwale Sądu Najwyższego z 24 listopada 2017 r. (III CZP 38/17), w której SN stwierdził, że to gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sytuacji nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza to, że jeśli strażnicy miejscy nie pilnują czystości i stanu chodników przy prywatnych posesjach, gmina, a nie właściciel posesji ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną na takim chodniku.

Jakie kary za nieodśnieżony chodnik

Za nieodśnieżony, zalodzony chodnik grożą kary. Straż gminna może nałożyć mandat, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem — 100 zł. Ale jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu z art. 117. kodeksu wykroczeń, to ten kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonał swoich obowiązków, może zostać ukarany grzywną do 1500 złotych albo karą nagany (art. 117 kodeksu wykroczeń).

To jednak nic w porównaniu z obciążeniem finansowym w przypadku, gdy na nieuprzątniętym chodniku, przed ogrodzeniem posesji lub przed budynkiem, ktoś ulegnie wypadkowi. Właściciel/zarządca posesji musi się wówczas liczyć z żądaniem odszkodowania (np. za zniszczone ubranie, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, utratę zarobków spowodowaną koniecznością przerwania pracy) czy nawet dożywotniej renty, a także zadośćuczynienia (za ból, krzywdę itp. imponderabilia).

Oczywiście bywają sytuacje, gdy choć chodnik był prawidłowo zabezpieczony, to i tak doszło do szkody w wyniku upadku, bo poszkodowany był nieostrożny. W takich sytuacjach właściciel posesji jest zwolniony z odpowiedzialności. Może też próbować zwolnić się z niej powołując się na siłę wyższą np. nagłe, nieprzewidywalne warunki pogodowe np. burzę śnieżną. Sąd może jednak różnie oceniać takie tłumaczenie.

Ile jest czasu na odśnieżenie chodnika?

Śnieg pada godzinami, a właściciel śpi lub jest w pracy. Czy wtedy też odpowiada za skutki nieodśnieżenia?

Z uzasadnienia wyroku SN z 26 lipca 2017 (sygn. akt III CSK 356/16) wynika, że niekoniecznie. Odpowiedzialność uzależniona jest od tego, czy zobowiązany do utrzymania chodnika dochował należytej staranności przy uwzględnieniu pory zimowej, kiedy ta staranność powinna być wprawdzie wzmożona, ale nie wyjątkowa.