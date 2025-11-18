Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Zaostrza się spór Japonii i Chin o Tajwan. Chińczycy anulowali nawet 500 tysięcy lotów

Po tym, jak chiński rząd wydał ostrzeżenie dla swoich obywateli, w którym zalecił unikanie w najbliższej przyszłości podróży do Japonii, Chińczycy zaczęli masowo anulować bilety lotnicze na podróż do kraju kwitnącej wiśni. To pokłosie sporu dyplomatycznego między oboma krajami o Tajwan.

Publikacja: 18.11.2025 15:09

Zaostrza się spór Japonii i Chin o Tajwan. Chińczycy anulowali nawet 500 tysięcy lotów

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

Jak poinformował we wtorek agencję AFP niezależny analityk lotniczy Li Hanming, szacuje się, że chińscy pasażerowie anulowali już około 500 tysięcy biletów lotniczych do Japonii. Nastąpiło to po ostrzeżeniu Pekinu, który odradził obywatelom wizyt w tym kraju, w obliczu zaostrzającego się konfliktu dyplomatycznego.

Czytaj więcej

Japończycy w Chinach mają unikać dużych skupisk ludzkich
Dyplomacja
Japończycy w Chinach ostrzeżeni. „Nie podróżujcie sami, obserwujcie otoczenie”

Przyczyną sporu jest wypowiedź premierki Japonii Sanae Takaichi dotycząca Tajwanu. 7 listopada nowa szefowa japońskiego rządu powiedziała w parlamencie, że ewentualny atak Chin na Tajwan mógłby stworzyć sytuację stanowiącą „zagrożenie dla istnienia” Japonii.

Słowa te zostały zinterpretowane przez stronę chińską jako sugestia, że Tokio mogłoby w takim wypadku zdecydować się na działania militarne. W czwartek, 13 listopada, wiceszef MSZ Chin Sun Weidong przekazał japońskiemu ambasadorowi w Pekinie, Kenjiemu Kanasugi, żądanie chińskiego rządu, by Takaichi wycofała się ze swoich słów.

Eskalujący konflikt doprowadził do tego, że późnym wieczorem w piątek Chiny wydały ostrzeżenie dla obywateli, zalecając unikanie podróży do Japonii w najbliższej przyszłości. Gabinet Takaichi w tym tygodniu z kolei zaapelował do swoich obywateli przebywających w Chinach, by stosowali środki nadzwyczajnej ostrożności i unikali dużych skupisk ludzkich.

Reklama
Reklama

Chińczycy rezygnują z setek tysięcy biletów lotniczych do Japonii

Obywatele Chin masowo odpowiedzieli na wezwanie swojego rządu. Analityk lotniczy Li Hanming, który od 2023 roku gromadzi codzienne dane na temat aktywnych rezerwacji lotniczych chińskich pasażerów u głównych linii lotniczych i w internetowych biurach podróży, podkreślił, że ostrzeżenie Pekinu przyniosło dramatyczny skutek.

Według jego danych, liczba aktywnych rezerwacji do Japonii spadła z około 1,5 miliona w sobotę, 15 listopada, do zaledwie miliona dwa dni później. Analityk wyciągnął tym samym wniosek, że odwołano około 500 tysięcy podróży.

Jak powiedział agencji AFP, odkąd prowadzi swoją bazę danych, liczba aktywnych rezerwacji spada zazwyczaj o około 5 proc. z dnia na dzień. Stanowi to wyraźny kontrast wobec 33-proc. tąpnięcia zaobserwowanego w tym okresie. – Jeśli napięcia się nasilą, z pewnością nastąpi więcej anulacji – zaznaczył.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, AFP

Miejsca Regiony Azja Chiny Japonia Tajwan

Jak poinformował we wtorek agencję AFP niezależny analityk lotniczy Li Hanming, szacuje się, że chińscy pasażerowie anulowali już około 500 tysięcy biletów lotniczych do Japonii. Nastąpiło to po ostrzeżeniu Pekinu, który odradził obywatelom wizyt w tym kraju, w obliczu zaostrzającego się konfliktu dyplomatycznego.

Przyczyną sporu jest wypowiedź premierki Japonii Sanae Takaichi dotycząca Tajwanu. 7 listopada nowa szefowa japońskiego rządu powiedziała w parlamencie, że ewentualny atak Chin na Tajwan mógłby stworzyć sytuację stanowiącą „zagrożenie dla istnienia” Japonii.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Uczestnicy oglądają pokazy akrobacyjne zespołu Al Fursan przy Boeingu 777-300ER, obsługiwanym przez
Transport
Lotniczy festiwal w Dubaju. Pokaz arabskiej potęgi i rosyjskich nadziei
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Bieławia nie może latać do Rosji
Transport
Białorusini łamią sankcje USA. Będą mieli kłopoty z częściami do boeingów
Wieża kontroli ruchu lotniczego FAA na lotnisku LaGuardia w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. Linie lo
Transport
Zamieszanie z lotami w Stanach Zjednoczonych. LOT na razie nie narzeka
Prezydent USA Donald Trump
Transport
Donald Trump żąda powrotu kontrolerów ruchu lotniczego do pracy i grozi cięciem pensji
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Wielkie utrudnienia na kolei… i wielkie promocje. PKP Intercity kusi specjalną ofertą
Transport
Wielkie utrudnienia na kolei… i wielkie promocje. PKP Intercity kusi specjalną ofertą
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Opinie Ekonomiczne
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama