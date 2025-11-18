Aktualizacja: 18.11.2025 15:47 Publikacja: 18.11.2025 15:09
Foto: Adobe Stock
Jak poinformował we wtorek agencję AFP niezależny analityk lotniczy Li Hanming, szacuje się, że chińscy pasażerowie anulowali już około 500 tysięcy biletów lotniczych do Japonii. Nastąpiło to po ostrzeżeniu Pekinu, który odradził obywatelom wizyt w tym kraju, w obliczu zaostrzającego się konfliktu dyplomatycznego.
Czytaj więcej
Japonia zaapelowała do swoich obywateli przebywających w Chinach, by stosowali środki nadzwyczajn...
Przyczyną sporu jest wypowiedź premierki Japonii Sanae Takaichi dotycząca Tajwanu. 7 listopada nowa szefowa japońskiego rządu powiedziała w parlamencie, że ewentualny atak Chin na Tajwan mógłby stworzyć sytuację stanowiącą „zagrożenie dla istnienia” Japonii.
Słowa te zostały zinterpretowane przez stronę chińską jako sugestia, że Tokio mogłoby w takim wypadku zdecydować się na działania militarne. W czwartek, 13 listopada, wiceszef MSZ Chin Sun Weidong przekazał japońskiemu ambasadorowi w Pekinie, Kenjiemu Kanasugi, żądanie chińskiego rządu, by Takaichi wycofała się ze swoich słów.
Eskalujący konflikt doprowadził do tego, że późnym wieczorem w piątek Chiny wydały ostrzeżenie dla obywateli, zalecając unikanie podróży do Japonii w najbliższej przyszłości. Gabinet Takaichi w tym tygodniu z kolei zaapelował do swoich obywateli przebywających w Chinach, by stosowali środki nadzwyczajnej ostrożności i unikali dużych skupisk ludzkich.
Obywatele Chin masowo odpowiedzieli na wezwanie swojego rządu. Analityk lotniczy Li Hanming, który od 2023 roku gromadzi codzienne dane na temat aktywnych rezerwacji lotniczych chińskich pasażerów u głównych linii lotniczych i w internetowych biurach podróży, podkreślił, że ostrzeżenie Pekinu przyniosło dramatyczny skutek.
Według jego danych, liczba aktywnych rezerwacji do Japonii spadła z około 1,5 miliona w sobotę, 15 listopada, do zaledwie miliona dwa dni później. Analityk wyciągnął tym samym wniosek, że odwołano około 500 tysięcy podróży.
Jak powiedział agencji AFP, odkąd prowadzi swoją bazę danych, liczba aktywnych rezerwacji spada zazwyczaj o około 5 proc. z dnia na dzień. Stanowi to wyraźny kontrast wobec 33-proc. tąpnięcia zaobserwowanego w tym okresie. – Jeśli napięcia się nasilą, z pewnością nastąpi więcej anulacji – zaznaczył.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, AFP
Jak poinformował we wtorek agencję AFP niezależny analityk lotniczy Li Hanming, szacuje się, że chińscy pasażerowie anulowali już około 500 tysięcy biletów lotniczych do Japonii. Nastąpiło to po ostrzeżeniu Pekinu, który odradził obywatelom wizyt w tym kraju, w obliczu zaostrzającego się konfliktu dyplomatycznego.
Przyczyną sporu jest wypowiedź premierki Japonii Sanae Takaichi dotycząca Tajwanu. 7 listopada nowa szefowa japońskiego rządu powiedziała w parlamencie, że ewentualny atak Chin na Tajwan mógłby stworzyć sytuację stanowiącą „zagrożenie dla istnienia” Japonii.
Już z samych przecieków wiadomo, że wartość zamówień podczas Dubai Air Show przekroczy 70 mld dol. Linie z Blisk...
Białorusini byli przeszczęśliwi, kiedy Amerykanie po dwóch latach, znieśli we wrześniu sankcje na ich narodowego...
Nawet jeśli dojdzie do porozumienia Republikanów z Demokratami w najbliższych dniach, rozkład lotów w USA będzie...
Prezydent USA Donald Trump zaapelował do kontrolerów ruchu lotniczego, którzy nie stawili się do pracy przez bra...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Pasażerów podróżujących koleją czekają w tym tygodniu duże zawirowania z uwagi na tymczasowe zamknięcie Dworca W...
W świecie, w którym granice wpływów wyznaczają moce obliczeniowe, a algorytmy stają się narzędziem polityki i gospodarki, półprzewodniki pełnią rolę nowego paliwa globalnego rozwoju.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas