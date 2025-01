Zapadła ważna decyzja dla CPK. Maciej Lasek: „Pracujemy nad nową funkcją Okęcia”

W czwartek, 9 stycznia, podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek, wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski oraz prezes spółki CPK Filip Czernicki, ogłoszono kolejne ważne decyzje związane z budową megalotniska w Polsce.

Jest decyzja lokalizacyjna dla CPK

Jak ogłoszono podczas konferencji, wojewoda mazowiecki wydał już decyzję lokalizacyjną dla lotniska w Baranowie.

— Uzyskanie tej decyzji jest kluczowym elementem projektu CPK. Jesteśmy gotowi do rzeczywistych działań budowlanych. Dzięki uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej otwierają się drzwi do procesu budowlanego, na który czekaliśmy długo, bo nasi poprzednicy dużo opowiadali, ale nie udało im się przejść od słów do czynów — zaznaczył minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

— Ciężko pracowaliśmy z wieloma specjalistami nad tym projektem. Obecnie przechodzimy do fazy realizacji. Ponad 131 mld zł jest przeznaczone na przygotowanie najlepszej infrastruktury w Polsce. To pokazuje ogromną determinację w dążeniu do realizacji tej inwestycji — dodał pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.