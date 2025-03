Klata powołany na dyrektora Teatru Narodowego. Teraz pojechał do Kijowa

Plakat zapowiadajacy masterclass Jana Klaty w Kijowie Foto: Mat.Pras./Teatr im. Franki w Kijowie

Ostatnio pracował m.in. w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie, gdzie wystawił „Act of Killing”, „Państwo”, a także w Wybrzeżu w Gdańsku – tam powstało „Wyzwolenie”. W Katowicach zrealizował „Folwark zwierzęcy”, a w Poznaniu w Nowym „Sen nocy letniej”.

Od czasu decyzji ministra Wróblewskiej do momentu wręczenia powołania, co odbyło się 4 marca, trwały rozmowy o zapisach kontraktu. Kilka godzin po jego podpisaniu Jan Klata udał się do Kijowa, gdzie wcześniej już zaplanował swoją pracę - poprowadzi masterclass w Narodowym Teatrze im. Franki.