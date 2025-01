06:05 W nocy nad Rosją strącono 55 dronów

Drony były strącane nad obwodem briańskim (22), rostowskim (12), smoleńskim (10), woroneskim (6), saratowskim (4) i kurskim (1) - podaje Ministerstwo Obrony Rosji. W obwodzie woroneskim w wyniku ataku dronów miało dojść do pożaru w składzie paliw.



05:39 Nad obwodem rostowskim strąconych zostało 12 dronów

O strąceniu dronów informuje gubernator obwodu, Jurij Sliusar. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.



05:16 Rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła 18 dronów nad obwodem briańskim

O strąceniu dronów informuje gubernator obwodu, Aleksandr Bohomaz.



04:42 W ciągu doby na froncie doszło do 151 potyczek

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w poniedziałek wieczorem, że Rosjanie przeprowadzili trzy ataki rakietowe i 46 ataków powietrznych oraz ponad 4 tysiące ostrzałów artyleryjskich pozycji ukraińskich sił zbrojnych i terenów zabudowanych.



04:39 Łotwa chce zakazać obywatelom Rosji i Białorusi zajmowania stanowisk kierowniczych w obiektach infrastruktury krytycznej

Łotewskie MSW proponuje zmiany w prawie o bezpieczeństwie narodowym, które wprowadzą zakaz zajmowania przez obywateli Rosji i Białorusi stanowisk kierowniczych w obiektach, które są kluczowe dla realizowania ważnych usług publicznych, ochrony zdrowia, a także zapewniania bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego – informuje serwis Delfi.



04:37 Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekazały 930 laptopów placówkom edukacyjnym w Chersoniu

O wsparciu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformował na swoim profilu na Facebooku mer Chersonia Roman Mroczko. Laptopy trafiły do Chersonia za pośrednictwem Fundacji Ołeny Zełenskiej.



04:33 Ukraińska straż graniczna publikuje nagrania z uderzeń na Rosjan w obwodzie charkowskim

Nagrania przedstawiają ataki przeprowadzane przez brygadę „Pomsta” na lewym brzegu rzeki Oskił.



04:31 Rosyjska obrona przeciwlotnicza odparła atak ukraińskich dronów na obwód smoleński

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu, Wasilij Anochin. Szczątki strąconych dronów miały wywołać pożary na dachach budynków. W ataku jednak nikt nie ucierpiał - wynika z wpisu Anochina w serwisie Telegram.



04:26 Trwają przygotowania do spotkania Donald Trump - Władimir Putin

Trump oświadczył, że do spotkania tego musi dojść w najbliższej przyszłości. - Zrobimy to tak szybko, jak to możliwe. Konflikt między Ukrainą a Rosją nie powinien się nigdy zacząć - mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Trump przekonywał też, że Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy mówił mu, że jest gotowy do zawarcia porozumienia. Z kolei nowy sekretarz stanu USA, Marco Rubio zapewniał, że doprowadzenie do zawieszenia broni na Ukrainie będzie „priorytetem prezydenta”. Dodał, że pewne działania w tym kierunku zostały już podjęte.



04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie 20 stycznia

