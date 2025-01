- Wiemy, jak wygląda sprawa Orbána i jego komentarza. Nie wiem, czy jest sens tutaj tym się posługiwać. Pamiętajmy, że on miał wyjątkowy konflikt z poprzednią administracją amerykańską (...), dlatego że Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na współpracowników Orbána za to, że kradli, powiedzmy sobie wprost. Dzisiaj na Węgrzech rządzi oligarchia, to są ludzie związani bezpośrednio z Orbánem i to nie jest kwestia oceny. Ludzie Orbána po prostu kradną, dzisiaj są na to dowody zarówno ze strony administracji amerykańskiej, jak i ze strony Brukseli, mają wstrzymane właściwie całe finansowanie, jeżeli chodzi o Węgry i Węgry dzisiaj próbują znaleźć dla siebie nowe miejsce - mówił w Polsat News wiceszef MON.



Premier Węgier Viktor Orbán Foto: REUTERS/Marton Monus

Polityk został zapytany o słowa Viktora Orbána o tym, że w Brukseli zaczyna się nowa era i że trzeba zbudować nowe relacje z Rosjanami, bez sankcji. - Pamiętajmy, że Orbán jest dzisiaj politykiem niestety prorosyjskim, ale też pamiętajmy o sile Węgier. Węgry to dość niewielki kraj w centrum Europy, który jest mimo wszystko dużo mniejszy od Polski. Polska jest dzisiaj potęgą w Europie. Polska jest dzisiaj krajem, który powinniśmy widzieć jako przyszłą potęgę europejską. I to nie są czcze słowa – przekonywał polityk partii Donalda Tuska. - Orbán dzisiaj stawia interesy Ameryki ponad interesy europejskie. Przypomnę, że żyjemy w Europie, (...) powinniśmy myśleć o polskich interesach – dodał.

Czytaj więcej Polityka Donald Trump: Uratował mnie Bóg, abym uczynił Amerykę znów wielką Jesteśmy u zarania nowej fantastycznej ery naszego kraju. Fala zmian przepływa przez kraj - mówił w wystąpieniu po zaprzysiężeniu na 47. prezydenta USA Donald Trump.

Donald Trump prezydentem USA. Będą deportacje Polaków?

Cezary Tomczyk był też na antenie Polsat News pytany o deklaracje Donalda Trumpa w sprawie zaostrzenia polityki migracyjnej. - Czy da pan gwarancję, że w tej operacji masowej deportacji nie będą też polscy obywatele? - pytał prowadzący, zwracając uwagę, że są w USA Polacy przebywający w tym kraju nielegalnie. - Jeżeli jakieś ruchy Donalda Trumpa będą skierowane przeciwko polskim obywatelom, to oczywiście będziemy reagować. Mam nadzieję, że nic się takiego nie wydarzy, bo to byłby oczywiście skandal i powiedzmy sobie to jasno, myślę, że nikt w Polsce by tego nie akceptował, niezależnie od tego z jakiej partii politycznej jest – odparł. - Poczekajmy na ruchy Trumpa, poczekajmy na to, co się będzie działo – dodał deklarując, że patrzy na administrację republikańską jak na „pewien nowy impuls w polityce międzynarodowej”.