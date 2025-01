Nowy szef dyplomacji USA o wojnie Rosji z Ukrainą: Obie strony muszą coś dać

- Prezydent powiedział, w czasie kampanii (wyborczej), że chce, aby zabijanie się skończyło. Chce, aby niszczenie się skończyło. Sądzę, że jest to w interesie wszystkich – mówił Rubio.



Reklama

Donald Trump zapowiadał zakończenie wojny na Ukrainie w 24 godziny

Trump walcząc o amerykańską prezydenturę zapowiadał, że zakończy wojnę Rosji z Ukrainą w 24 godziny. Twierdził też, że gdyby on był prezydentem w 2022 roku do wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, by nie doszło.



Już po zaprzysiężeniu na 47. prezydenta USA Trump zapowiedział, że zamierza wkrótce spotkać się z Władimirem Putinem. Przygotowania do takiego spotkania mają już być prowadzone.



Czytaj więcej Giełda Donald Trump zaczyna prezydenturę. Przewaga zniżek w Europie We wtorek rozpoczęła się w USA prezydentura Donalda Trumpa. Większość głównych indeksów akcji świeci na czerwono, a dolar się umacnia.

- Czy będzie to (zakończenie wojny – red.) proste? Czy będzie to skomplikowane? Oczywiście, ponieważ każda strona będzie musiała coś dać - mówił Rubio sugerując, że administracja Trumpa oczekuje ustępstw od obu stron wojny, a więc również od zaatakowanej Ukrainy.