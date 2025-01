- Amerykanie ponoszą większe wydatki zbrojeniowe na obronność, z drugiej strony mają deficyt w handlu z Europą, więc chcą to sobie skompensować, chcą, żeby Europa ponosiła większe wydatki i koszty własnej obronności - komentował.

- Chcą przestać płacić na Europę, bo uważają, że nie jest im to tak bardzo potrzebne - dodał w RDC. Jego zdaniem, Amerykanie chcą też poprawy bilansu handlowego i tego, by zaczęli zarabiać na handlu z Europejczykami bardziej niż Europejczycy na nich. - I to jest agenda Trumpa, która będzie prowadziła do bardzo dużego napięcia między opanowaną przez lewicowych polityków Unią Europejską a opanowanym przez prawicowych polityków Białym Domem w Waszyngtonie.

Wojna na Ukrainie. Co zrobi Donald Trump?

Zdaniem polityka Konfederacji, punktem zapalnym może być kwestia Ukrainy, o ile zapadną konkretne decyzje, np. nacisk na Kijów w sprawie zakończenia wojny, pod presją wstrzymania dalszej pomocy.

- Zakończenie wojny na niekorzystnych warunkach dla Polski jest czymś, czego bym nie chciał. Nie chciałbym wojsk rosyjskich u polskiej granicy, nie chciałbym, żeby cała Ukraina była zajęta przez wojska rosyjskie – ujawnił Bosak. Według niego to, że dojdzie do ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy, jest już pewne. - Politycy polscy mydlą oczy udając, że jest inaczej – mówił wicemarszałek deklarując, że w tej sprawie jest już nieoficjalny konsensus na forum międzynarodowym.

– Rosji tej wojny się nie opłaca kończyć, bo generalnie robi postępy. Jeżeli świat zachodni chce kończyć tę wojnę, a świat zachodni chce kończyć tę wojnę, Ukraina też, to jeżeli jeden chce wojnę prowadzić, drugi chce ją kończyć, to ktoś musi komuś zapłacić i pytanie, co będzie walutą – oświadczył. – Jeżeli świat zachodni chce, żeby Putin skończył wojnę, to musi mu czymś zapłacić. Obyśmy to nie byli my i nasze interesy – dodał.