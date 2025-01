Chiny odwracają się od Rosji. Wymiana nie zastępuje utraconego zachodniego rynku

Rosja zależna od leków z Zachodu

Inne wskaźniki są jeszcze bardziej znaczące. Chiny dostarczyły dotąd Rosji substancje do produkcji leków o wartości zaledwie 108 mln dolarów rocznie. To 86 razy mniej niż Unia Europejska, z której import leków nie jest objęty sankcjami i utrzymuje się na poziomie sprzed wojny (9,3 mld dolarów rocznie). „W związku z tym rynek rosyjski pozostaje zależny od europejskich leków i substancji” – podsumowują eksperci rosyjskiego instytutu.

Podkreślają też niepokojące z punktu widzenia Kremla zjawisko. Rosyjsko-chińska wymiana handlowa, po gwałtownym wzroście w pierwszych dwóch latach wojny – o 30 proc. r/r w 2022 r. i 26 proc. w 2023 r. – zaczęła popadać w stagnację. W 2024 roku wzajemne obroty handlowe wzrosły jedynie o 1,9 proc. Przy czym dostawy chińskich towarów do Rosji w juanach wzrosły jedynie o 5 proc., po wzroście o 53 proc. rok wcześniej, podczas gdy import z Rosji zwiększył się zaledwie o 1 proc.

Koniec chińskiego boomu w Rosji

„Okres szybkiego wzrostu eksportu do Chin, spowodowany reorientacją eksportu rosyjskiego, dobiegł końca” – twierdzą eksperci Instytutu Gajdara. Import ropy naftowej z Rosji do Chin w ciągu 11 miesięcy 2024 r. zwiększył się zaledwie o 2 proc., do 99,1 mln ton, podczas gdy zakupy innych surowców całkowicie stanęły.

Import węgla rosyjskiego przez Chiny zmniejszył się o 13 proc. do 81,5 mln ton; dostawy metali żelaznych były niższe o prawie połowę i wyniosły 0,67 mln ton, miedzi o 19 proc., do 0,3 mln ton. Import rosyjskiego gazu skroplonego przez Państwo Środka także wykazuje tendencję spadkową. W 2024 r zmniejszył się o 1 proc., do 7,8 mln ton.