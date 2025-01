04:41 W ciągu doby na froncie doszło do 109 potyczek

Jak podawał we wtorek wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosjanie przeprowadzili dwa ataki rakietowe, 52 ataki powietrzne, ponad tysiąc ataków z użyciem dronów i niemal 5 tys. ostrzałów artyleryjskich pozycji ukraińskich sił zbrojnych i terenów zabudowanych.



04:37 Wołodymyr Zełenski spotkał się w Davos z prezydentem Finlandii

Prezydent Ukrainy rozmawiał z Alexandrem Stubbem o krokach, jakie należy podjąć w celu osiągnięcia sprawiedliwego pokoju, z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski podziękował Stubbowi za pakiety pomocowe, jakie Finlandia przekazała Ukrainie od początku wojny. - Będziemy nadal wspierać Ukrainę. Nie ma co do tego wątpliwości. Chodzi o jej niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną. Podziwiamy to, co robicie – mówił Stubb. Prezydent Finlandii miał też rozmawiać z Zełenskim o 27 pakiecie wsparcia, jaki Finlandia przygotowuje dla Ukrainy.



04:32 Obywatel Rosji zatrzymany na Litwie. Miał łamać sankcje wobec Rosji

Litewski nadawca LRT informuje, że na miesiąc do aresztu trafił obywatel Rosji, który miał brać udział w działaniach mających na celu obchodzenie sankcji nałożonych na Rosję. W sprawie status podejrzanego ma łącznie 10 osób. Śledztwo prowadzone jest na Litwie, Łotwie i w Estonii we współpracy ze służbami tych krajów. Zatrzymany mężczyzna miał utrzymywać kontakty z licznymi przedsiębiorstwami w Rosji, otrzymywał polecenia z Rosji i organizował dostawy towarów do rosyjskich podmiotów wbrew obowiązującym sankcjom.



04:29 Viktor Orbán wzywa do wycofania się z sankcji wobec Rosji

We wpisie w serwisie X premier Węgier przekonuje, że sankcje nie spełniły swoich celów – nie zakończyły wojny, nie sparaliżowały rosyjskiej gospodarki, ani nie sprawiły, że Europa była w stanie zastąpić surowce energetyczne z Rosji innymi źródłami energii w przystępnych cenach. Zdaniem Orbána jedyne, do czego doprowadziły sankcje, to pozbawienie europejskiej gospodarki konkurencyjności. „Czas na zmiany” - pisze premier Węgier.



04:23 Wkrótce rozmowa Trump-Putin

- Zamierzamy rozmawiać z prezydentem (Władimirem) Putinem wkrótce – powiedział Trump dziennikarzom. Trump zadeklarował też, że jest gotów spotkać się z Putinem w dowolnym momencie. Prezydent USA powtórzył też swoje wcześniejsze stwierdzenie, że wojna na Ukrainie nie wybuchłaby, gdyby w 2022 roku był prezydentem. - Prezydent (Wołodymyr) Zełenski chciałby pokoju, ale do tanga trzeba dwojga – zaznaczył. Trump nie wykluczył też nałożenia kolejnych sankcji na Rosję, jeśli Putin nie będzie chciał usiąść do negocjacji ws. zakończenia walk na Ukrainie.



04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie 21 stycznia

