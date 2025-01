Czytaj więcej Polityka Magdalena Sobkowiak o prezydencji w UE: Europa czeka na polskie propozycje Najważniejszym wydarzeniem pierwszych dwóch miesięcy prezydencji będzie wizyta kolegium komisarzy. To odbędzie się już niebawem. To ważny moment, ponieważ polski rząd i Komisja Europejska wspólnie rozpoczną dyskusję dotyczącą kształtu polityki unijnej na kolejne pięć lat – mówi o polskiej prezydencji wiceministra ds. UE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

- Dziś najważniejsze słowa, jakie powinny paść w PE, to słowa do Europejek i Europejczyków: Podnieście wysoko swoje głowy. Europa była, jest i będzie wielka – oświadczył Tusk. - I nie chodzi tu o polityczne slogany. UE to 450 mln ludzi, to 27 dumnych państw narodowych, które potrafiły przez lata, potrafią dziś i będą potrafiły jutro, uzgadniać wspólne stanowisko. I to w tak krytycznych momentach: jak kryzysy finansowe, migracyjne, terrorystyczne, pandemia, wojna. Zobaczcie jak bardzo rzetelnie, z jaką determinacją, narody europejskie, państwa członkowskie, UE jako całość podchodzimy do tych wyzwań - dodał. - Nie ma żadnego powodu, by Europa uznała dzisiaj, że znaleźliśmy się w egzystencjalnych kłopotach - podsumował.

Jeśli Europa ma przetrwać, musi być uzbrojona. To nie jest nasz wybór Donald Tusk, premier

- Zmiana polityczna w Stanach Zjednoczonych spowodowała pewną polityczną dezorientację w wielu państwach europejskich. Padły słowa, deklaracje, które uzasadniają to poczucie dezorientacji u niektórych polityków. Ale w żaden sposób nie usprawiedliwiają upadku ducha europejskiego – zaznaczył premier.



Donald Tusk: Demokracja nie może kojarzyć się z bezsilnością

- To co dzieje się wokół nas, to co dzieje się w wymiarze geopolitycznym, stawia przed Europą zupełnie nowe wyzwania. Kiedy słyszymy przywódców innych państw, słuchaliśmy choćby inauguracyjnego przemówienia Donalda Trumpa, przywódcy innych państw mówią z dumą o dokonaniach swoich państw. Europa ma prawo mówić tak samo, z takim samym przekonaniem, o swojej wielkości: w przeszłości, teraźniejszości i o swojej wierze w wielką przyszłość naszego kontynentu i naszej Unii – kontynuował premier. - Europa budowała wielkość, bo nie bała się iść w nieznane, z podniesioną głową - przypomniał.



Tusk mówił też, że Europa nie może oszczędzać na bezpieczeństwie. - Mówię jako premier kraju, który wydaje już prawie 5 proc. na bezpieczeństwo. I chcę powiedzieć, że wydaje je nie tylko na swoje bezpieczeństwo, ale też na bezpieczeństwo całej Europy – zaznaczył Tusk.