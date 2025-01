Trump zajął stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie. "Nie chcę zranić Rosji"

"Zamierzam zrobić Rosji, której gospodarka upada, i prezydentowi Putinowi wielką PRZYSŁUGĘ. Ugoda natychmiast i ZATRZYMAJ tę absurdalną wojnę! BĘDZIE TYLKO GORZEJ" - pisze przywódca USA (zachowana pisownia oryginalna - red.).



Donald Trump stawia ultimatum

Jeżeli prezydent Rosji nie zdecyduje się na zawarcie umowy kończącej wojnę, Trump „nie będzie miał wyjścia”, jak pisze, i będzie zmuszony nałożyć "wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym i różnym innym uczestniczącym krajom" .

Dalej nowo zaprzysiężony prezydent Stanów Zjednoczonych apeluje: „Skończmy z tą wojną, która nigdy by się nie zaczęła, gdybym był prezydentem! Możemy zrobić to łatwiej lub trudniej - a łatwa droga jest zawsze lepsza".

Swój wpis Trump kończy zdecydowanym apelem o zawarcie umowy i ocalenie ludzkich istnień.



Obietnice Trumpa. Czas realizacji się wydłuża

Podczas kampanii wyborczej Donald Trump wielokrotnie powtarzał, że gdyby on był prezydentem, wojna Rosji z Ukrainą nigdy by nie wybuchła. Ale skoro już do tego doszło, to po powrocie do Białego Domu w przypadku wygrania wyborów w 2024 „zakończy wojnę w dobę”.