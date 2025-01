Rosja pozostała bez obcych walut. Jedyne źródło gwałtownie wysycha

Załamanie dochodów Kremla z eksportu po zaostrzeniu sankcji USA wobec banków, stało się faktem. Oznacza to brak napływu walut do kasy reżimu, za czym idzie spadek niezbędnego do prowadzenia wojny importu.