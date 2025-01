Trump mówił też, że w czasie rozmowy telefonicznej naciskał na prezydenta Chin, Xi Jinpinga, by ten podjął działania mające na celu doprowadzenie do zakończenia wojny na Ukrainie. - Nie zrobił w tej sprawie wiele. Ma dużą... siłę, tak jak my mamy dużą siłę. Powiedziałem: „Powinieneś to rozwiązać”. Rozmawialiśmy o tym – oświadczył.



Donald Trump zapowiada nałożenie karnego cła na Chiny

W czasie konferencji prasowej Trump mówił też o cłach. Zapowiedział uderzenie cłami w Unię Europejską i mówił, że jego administracja rozważa nałożenie karnego cła w wysokości 10 proc. na produkty z Chin w związku z napływem – przez Kanadę i Meksyk - fentanylu z Chin do USA.



Już po objęciu prezydentury Trump zapowiedział, że 1 lutego nałoży 25-procentowe cło na import z Kanady i Meksyku, jeżeli kraje te nie powstrzymają napływu do USA nielegalnych imigrantów i fentanylu. W rozmowie z CNBC doradca ds. handlowych prezydenta USA Peter Navarro mówił, że groźba wobec Kanady i Meksyku ma wywrzeć presję na te kraje, aby podjęły działania w celu uszczelnienia granicy z USA. - Każdego dnia 300 Amerykanów umiera (z powodu przedawkowania fentanylu) - mówił.



W czasie wtorkowej konferencji prasowej prezydent USA podkreślał, że Unia Europejska ma nadwyżkę w bilansie handlowym z USA. - Unia Europejska jest dla nas bardzo, bardzo zła – oświadczył. - Więc będą musieli zapłacić cła. To jedyny sposób, by osiągnąć sprawiedliwość - dodał.



Jeszcze jako prezydent-elekt Trump krytykował Unię Europejską za zbyt mały import z USA co skutkuje deficytem handlowym w relacjach USA z Unią Europejską.