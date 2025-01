O reakcje na słowa Trumpa Trzaskowski był pytany w czasie konferencji prasowej. Prezydent USA zapowiedział radykalny zwrot w amerykańskiej polityce – m.in. masowe deportacje nielegalnych imigrantów, odejście od Nowego Zielonego Ładu i proekologicznych inicjatyw administracji Joe Bidena, mówił też o nakładaniu ceł na partnerów handlowych Ameryki oraz odzyskaniu przez USA kontroli nad Kanałem Panamskim.



Rafał Trzaskowski: Od wielu lat rozmawiam z politykami z otoczenia Donalda Trumpa

- Ja widziałem różne reakcje na to co powiedział wczoraj Trump. I widziałem mnóstwo emocji – i tych bardzo pozytywnych i tych bardzo negatywnych. Ja uważam: mniej emocji, więcej rozsądku. Moim zadaniem jest przyglądanie się dokładnie propozycjom Trumpa i zadbanie o to, żeby brany był pod uwagę polski interes – mówił ubiegający się o urząd prezydenta Trzaskowski.



- Dobry prezydent Rzeczpospolitej to ktoś, kto umie nawiązywać relacje. Ja jestem przekonany, że relacje z Donaldem Trumpem nawiązałbym dość szybko, od wielu lat rozmawiam z politykami z jego otoczenia – dodał kandydat KO na prezydenta.



- Na to, co prezydent Trump mówi i zrobi trzeba patrzeć przez pryzmat tego, co nam się opłaca – apelował Trzaskowski. Jak dodał Polska „musi dbać o to, by mówić (Trumpowi i ludziom z jego otoczenia), że handel między Europą a USA wszystkim się opłaca”.