04:30 Winnica przekazała 150 dronów FPV ukraińskiej armii

O przekazaniu wsparcia dla ukraińskich jednostek rozpoznania poinformował mer Winnicy, Serhij Morhunow.



04:29 Około północy w obwodzie charkowskim aktywna była obrona przeciwlotnicza

Aktywność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej w tym obwodzie była związana z działaniami rosyjskich dronów rozpoznawczych.



04:26 Ukraińska Gwardia Narodowa podsumowuje straty zadane Rosjanom w ciągu tygodnia

Szef MSW Ukrainy, Ihor Kłymenko, napisał na swoim kanale w serwisie Telegram, że w ciągu tygodnia jednostki Gwardii Narodowej zniszczyły 16 czołgów, 22 pojazdy opancerzone, 84 zestawy artyleryjskie oraz 16 zestawów do walki radioelektronicznej.



04:23 Rosyjska Marynarka Wojenna rozpoczęła duże ćwiczenia wojskowe

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o rozpoczęciu dużych ćwiczeń Marynarki Wojennej, które odbywają się na obszarze odpowiedzialności Flot: Północnej, Bałtyckiej, Pacyfiku i Flotylli Kaspijskiej. W ćwiczeniach bierze udział 300 okrętów i innych jednostek nawodnych, okrętów podwodnych i okrętów wsparcia, do 50 samolotów, ponad 200 jednostek sprzętu wojskowego i ponad 20 tys. żołnierzy i cywilów — informuje resort obrony Rosji. Głównym celem ćwiczeń ma być sprawdzenie gotowości bojowej rosyjskiej floty.



04:18 Miasto w Rosji bez prądu

Mieszkańcy miasta Engels w obwodzie saratowskim zostali pozbawieni dostępu do prądu w związku z „wypadkiem”, który dotknął tamtejszą sieć energetyczną - informuje agencja Interfax. W wielu częściach miasta nie ma też dostępu do bieżącej wody. W pobliżu miasta Engels znajduje się lotnisko wojskowe, na którym stacjonowały m.in. bombowce strategiczne. Lotnisko to było już w przeszłości celem ukraińskiego ataku.



04:17 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 887 dniu wojny

