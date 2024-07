Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz odwołany przez Wołodymyra Zełenskiego

Pod koniec czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał Wasyla Zwarycza ze stanowiska ambasadora Ukrainy w Polsce. Z opublikowanych dokumentów wynikało, że Wasyl Zwarycz opuści Polskę, by objąć stanowisko ambasadora Ukrainy w Czechach. Tamtejsza ukraińska placówka dyplomatyczna nie miała szefa od dwóch lat.

Zdarzało się, że zachowanie Wasyla Zwarycza w Polsce wzbudzało kontrowersje. W maju 2023 r. dyplomata w reakcji na słowa ówczesnego rzecznika MSZ Łukasza Jasiny, że Wołodymyr Zełenski powinien przeprosić w sprawie rzezi wołyńskiej, oświadczył, iż "jakiekolwiek próby narzucania prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie, co musimy w sprawie wspólnej przeszłości są nieakceptowalne". "Apelujemy o szacunek a wyważenie w wypowiedziach, szczególnie w trudnych realiach ludobójczej agresji rosyjskiej" - dodał, zamieszczając cytat z frazy "wybaczamy i prosimy o wybaczenie”. Wpis ambasadora wywołał wówczas falę negatywnych komentarzy, m.in. ze strony byłego szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego, który powiedział, że Ukraińcy "nie chcą poczynić żadnych gestów wobec Polski i to jest problem". Później Zwarycz skasował wpis.

We wrześniu 2023 r. Wasyl Zwarycz został pilnie wezwany do MSZ - strona polska przekazała mu wówczas "zdecydowany protest" wobec wypowiedzi prezydenta Ukrainy na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ "o tym, jakoby część państw UE pozorowała solidarność, jednocześnie pośrednio wspierając Rosję". "Wiceszef MSZ wskazał, że w stosunku do Polski jest to teza nieprawdziwa, a ponadto szczególnie nieuprawniona wobec naszego kraju, wspomagającego Ukrainę od pierwszych dni wojny" - podał wówczas resort spraw zagranicznych.