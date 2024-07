Wojna w Ukrainie. Rosjanie podbijają wioskę po wiosce

Rosyjscy dowódcy zaś próbują zmniejszyć własne straty – ale tylko w wojskowej statystyce. „Na jednym z odcinków frontu dowództwo nie pozwala zbierać ciał naszych poległych żołnierzy, by zaniżyć ilość strat. Póki tam leżą, na polach, cały czas są liczeni jako żywi, albo co najwyżej zaginieni bez wieści. Pozwalają zabierać po kilku, by w raportach za szybko nie rosły straty” – pisze jeden z rosyjskich „imperialnych” blogerów Jurij Kotienok.

Czy na froncie pojawiła się broń z Korei Północnej?

Mimo że na niektórych odcinkach frontu Rosjanie mają przewagę w sprzęcie nawet 1:10, to ich armia też zaczyna odczuwać braki własnych pojazdów. W ciągu ośmiu miesięcy ofensywy w Donbasie tylko w okolicach Pokrowska stracili ich ponad tysiąc.

Teraz na froncie w pobliżu Charkowa ukraiński zwiad wykrył nowy rodzaj pojazdu z bronią przeciwpancerną – produkcji północnokoreańskiej. Bulsae-4 wyposażony jest w osiem rakiet.

Ale jego wartość wojskowa jest niewielka w porównaniu z polityczną. Pjongjang dotychczas wysyłał do Rosji tylko amunicję i rakiety (czemu przy tym gwałtownie przeczył). Pojawienie się większej ilości północnokoreańskiej broni na froncie może doprowadzić do zmiany stosunku zachodnich państw do używania ich broni przeciw terytorium Rosji.