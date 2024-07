Czytaj więcej Polityka Białoruś: Skazany na śmierć Niemiec miał poprosić Aleksandra Łukaszenkę o łaskę 29-letni Rico Krieger, Niemiec skazany na Białorusi na karę śmierci, zwrócił się o ułaskawienie do Aleksandra Łukaszenki – informuje NEXTA, powołując się na służby prasowe białoruskiego przywódcy.

Kim jest Rico Krieger, skazany na śmierć Niemiec ułaskawiony przez Aleksandra Łukaszenkę?

19 lipca Belsat.eu, powołując się na kanał Motolko. Pomoc na Telegramie, poinformował, że sąd w Mińsku skazał na najwyższy wymiar kary Rika Kriegera, obywatela Niemiec.

Mężczyźnie postawiono zarzuty na podstawie kilku artykułów: „Nielegalne działania związane z bronią palną, amunicją i materiałami wybuchowymi” (art. 295 Kodeksu karnego Republiki Białorusi), „Świadome zakłócanie transportu i środków komunikacji” (art. 309 Kodeksu karnego Kodeks Republiki Białorusi), „Tworzenie lub udział w formacjach ekstremistycznych” (art. 361-1 Kodeksu karnego Republiki Białorusi), „Działalność agenturalna” (art. 358-1 Kodeksu karnego Republiki Białoruś) Białorusi), „Najemnictwo” (art. 133 Kodeksu karnego Republiki Białorusi) i „Akt terrorystyczny” (art. 359 Kodeksu karnego Republiki Białorusi).

O tym, że Krieger stanął przed sądem, informowały niezależne białoruskie i rosyjskie media. Proces rozpoczął się 6 czerwca. Był to pierwszy proces „najemnika” na Białorusi. Za zamiar wstąpienia do formacji wojskowych na Ukrainie Białorusini są sądzeni z art. 361-3 Kodeksu karnego („Uczestnictwo na terytorium obcego państwa w formacji zbrojnej”).

Wyrok miał zapaść pod koniec czerwca – sąd uznał, że Rico Krieger jest winny zarzucanych mu czynów i skazał go na najwyższy wyrok, czyli karę śmierci.

Wcześniej organizacje broniące praw człowieka – między innymi Międzynarodowa Helsińska Federacja na rzecz Praw Człowieka – zaapelowały do władz w Mińsku o "niezwłoczne wstrzymanie wykonania wyroku, niezależnie od oskarżeń pod adresem Kriegera, a także o pełne przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka, w tym prawa do życia, wolności od tortur i brutalnego traktowania, a także prawa do ochrony prawnej i sprawiedliwego procesu".