Na antenie TVP Info szef MSZ Radosław Sikorski zapytany został o ewentualny start w wyborach prezydenckich. Prowadząca program zauważyła między innymi że polityk ma wiele do powiedzenia w zakresie bezpieczeństwa. - Pożyjemy, zobaczymy - powiedział Sikorski.

Radosław Sikorski: Viktor Urban gra na zwycięstwo Donalda Trumpa

Szef MSZ w TVP Info mówił także o postawie Viktora Orbana, który – jak zaznaczył Sikorski – „gra na zwycięstwo Donalda Trumpa”. – Sądzi, że tymi specjalnymi relacjami z potencjalnym prezydentem USA, odbuduje swoją pozycję i nawet może będzie dominujący – powiedział.

Minister odniósł się również do słów węgierskiego premiera, który zasugerował, że Polska importuje surowce z Rosji, mimo obowiązującym sankcjom. - Jeśli chodzi o sankcje, z danych wynika, że prawie nic nie importujemy z Rosji – powiedział. Zapytany co oznacza „prawie”, stwierdził, że chodzi o 2 proc. Przyznał też jednak, że nie jest specjalistą od tego rynku. - Jeśli pan Orban ma dane, że jakieś polskie podmioty łamią sankcje, to z wielką radością uruchomię procedury – stwierdził. – Węgry usadowiły się symetrystycznie między Brukselą a Moskwą, co nie wypada prezydencji – dodał Sikorski. Polityk zastanawiał się także, czy podczas swojej wizyty w Moskwie Orban upomniał się o więźniów politycznych.