04:46 Minister obrony Ukrainy spotka się we wtorek z sekretarzem obrony USA

Spotkanie Rustema Umerowa z Lloydem Austinem odbędzie się w Pentagonie. Wizyta Umerowa w Pentagonie ma być - jak przekonuje Pentagon — podkreśleniem tego, że USA są nadal zdeterminowane, by pomagać Ukrainie w obronie suwerenności i bezpieczeństwa.



04:45 W nocy w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny

Wcześniej alarm powietrzny ogłoszono na całej Ukrainie w związku z poderwaniem się z rosyjskiego lotniska ciężkiego myśliwca MiG-31K. Myśliwce takie mogą przenosić pociski hipersoniczne Kindżał.



04:42 Czy Korea Północna wyśle żołnierzy na Ukrainę?

- Nie mam nic do powiedzenia na ten temat — tak przedstawicielka służby prasowej Pentagonu, Sabrina Singh, odpowiedziała na pytanie o to, czy USA mają jakieś informacje na temat wysłania przez Koreę północną żołnierzy do Rosji, by wesprzeć rosyjską armię w walce z Ukrainą.



04:39 W ciągu tygodnia z obwodu donieckiego ewakuowano 502 osoby

Informacje takie przekazuje Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu donieckiego. 304 osoby ewakuowano z miejscowości znajdujących się obecnie na linii frontu, w tym z Toreśka.



04:36 6 tys. mieszkańców Noworosyjska pozbawionych dostaw prądu

Zastępca mera miasta, Siergiej Sopelidi, na swoim kanale w serwisie Telegram poinformował, że przyczyną przerw w dostawach prądu był wypadek — zwarcie w linii wysokiego napięcia. W efekcie doszło do uszkodzenia sieci przesyłowej.



04:30 Holandia wkrótce dostarczy pierwszą partię myśliwców F-16 Ukrainie

Taką deklarację przedstawił ustępujący holenderski rząd. Minister obrony Holandii, Kajsa Ollongren zapewniła parlamentarzystów, że wszelkie niezbędne pozwolenia, wymagane, by dostarczyć samoloty na Ukrainę, zostały udzielone. Z przyczyn bezpieczeństwa Ollongren nie przekazała ile dokładnie samolotów zostanie przekazanych w ramach pierwszej dostawy, ani kiedy trafią one na Ukrainę.



04:29 Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 859. dniu wojny

