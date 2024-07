04:41 Głównodowodzący ukraińską armią rozmawiał z najważniejszym amerykańskim generałem

Gen. Ołeksandr Syrski, w rozmowie ze stojącym na czele Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Charlesem Q. Brownem Jr., przedstawił sytuację na linii frontu oraz pilne potrzeby ukraińskiej armii jeśli chodzi o broń i uzbrojenie.



04:40 W nocy w Charkowie rozległa się eksplozja

Informację taką przekazuje telewizja Suspilne.



04:37 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie z ataku na trzy zestawy artyleryjskie Rosjan

Do ataku z użyciem dronów doszło w rejonie Bachmutu. W ataku zniszczone zostały: armata przeciwpancerna MT-12 Rapira, haubica D-20 i haubica 2A36 Hiacynt-B.



04:35 Prezydent Finlandii, Alexander Stubb mówi, że Chiny mogą zakończyć wojnę na Ukrainie jednym telefonem

W rozmowie z Bloombergiem Stubb podkreślił, że Rosja jest „bardzo zależna od Chin” i gdyby Pekin „powiedział Moskwie, że nadszedł czas na rozpoczęcie negocjacji pokojowych”, wówczas Kreml musiałby się zastosować do tego apelu.



04:33 Władimir Putin w Kazachstanie

Prezydent Rosji, Władimir Putin, przyjechał do Kazachstanu, gdzie weźmie udział w posiedzeniu Rady Głów Państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy i odbędzie szereg spotkań dwustronnych. W środę rosyjski przywódca odbędzie dwustronne spotkanie z prezydentem Chin< Xi Jinpingiem, a także spotka się z prezydentami Turcji, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Mongolii oraz premierem Pakistanu.



04:30 W nocy doszło do ataku dronów morskich na Noworosyjsk

O ataku poinformował mer miasta, Andriej Krawczenko, na swoim kanale w serwisie Telegram. Krawczenko pisał o „odpieraniu ataku dronów” i apelował, by nie zbliżać się do wybrzeża. Noworosyjsk to port w Kraju Krasnodarskim, do którego — po atakach na Sewastopol — przebazowano dużą część Floty Czarnomorskiej.



04:29 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 860. dniu wojny

