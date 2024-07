Czy pozbawiona konkretów zapowiedź wsparcia dla ocalałych z niemieckiej okupacji, wygłoszona przez Olafa Scholza, to policzek ze strony kanclerza Niemiec? - został zapytany Radosław Sikorski. - Jeśli dobrze pamiętam matematykę ze szkoły, to każda suma porównana z zerem jest nieskończona, więc cokolwiek Niemcy teraz wypłacą będzie nieskończenie więcej niż to, co uzyskał PiS. Przypomnę, uzyskał zero - odparł.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz na spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem nie przedstawił żadnych konkretów ws. wsparcia dla Polaków, którzy przeżyli niemiecką okupację REUTERS/Lukasz Glowala

Szef MSZ: Chcemy uzyskać niemiecki gest przyznania się do odpowiedzialności moralnej

Czy Polska nadal będzie domagać się reparacji od Niemiec? - To tutaj pisowski obóz musi uzgodnić między sobą, czy chce reparacji, czy nie, bo przypomnę, że moja poprzedniczka, Anna Fotyga, stwierdziła na piśmie, że Polska reparacji się zrzekła. Tak samo w nocie do rządu niemieckiego sprzed 1,5 roku (...) słowo "reparacje" nie pada, nie podano też numeru konta - powiedział minister spraw zagranicznych.

Na co w kontekście odpłaty za krzywdy wyrządzone nam podczas II wojny światowej Polska liczy ze strony Niemiec? - Chcemy uzyskać niemiecki gest przyznania się do odpowiedzialności moralnej i zadośćuczynienia wobec ofiar, i cokolwiek uzyskamy będzie to nieskończenie więcej niż to, co uzyskał PiS - zadeklarował Radosław Sikorski.

Politycy PiS oceniali, że kanclerz Niemiec zachował się bezczelnie i że Olaf Scholz poniżył Polaków, ponieważ zadośćuczynienie dla ofiar to obowiązek, a nie sprawa dobrej woli Niemiec.