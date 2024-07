W Austrii pojawi się partia o nazwie „Żadna”? To pomysł na odebranie elektoratu FPÖ

Żadna – partia z taką nazwą może się pojawić w ważnych jesiennych wyborach w Austrii. Po to, by sfrustrowany elektorat nie miał do wyboru tylko faworyta, skrajnie prawicowej FPÖ.