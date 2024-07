Według Bloomberga MFW dodał wymóg Ukrainie zmiany Kodeksu Celnego w celu wzmocnienia walki z korupcją. W szczególności Ukraina będzie musiała dostosować swoje operacje celne do prawodawstwa Unii Europejskiej, wzmocnić uczciwość personelu i wprowadzić przejrzysty proces rekrutacji.

Zegar spłaty długów tyka

Kolejna transza pomocy MFW doszła do Kijowa na miesiąc przed końcem memorandum na spłatę długów zagranicznych przed prywatnymi wierzycielami. Jak przypomina brytyjski tygodnik "The Economist", przez ostatnie dwa lata wierzyciele zgodzili się na zawieszenie spłaty zadłużenia, ale moratorium od prywatnych zagranicznych posiadaczy obligacji wygasa 1 sierpnia.

Zadłużenie Kijowa wobec rządów, jak i prywatnych pożyczkodawców - jest rocznie warte 15 proc. ukraińskiego PKB, a gdyby płatności były wymagane, byłyby drugim co do wielkości wydatkiem państwa, po obronie.

Dlatego Międzynarodowy Fundusz Walutowy chce, by ukraiński Serhij Marczenko wynegocjował umorzenie części długu. Jednak zawarcie porozumienia w tak krótkim czasie wydaje się mało prawdopodobne. W czerwcu Marczenko zaproponował wierzycielom układ, który zmniejszałby obecną wartość długów o 60 proc.. Wierzyciele się na to nie zgodzili. Zaproponowali redukcję o 22 proc.

"Pod koniec roku stosunek ukraińskiego długu do PKB zbliży się do 94 proc. (…) Kwoty dostarczane przez sojuszników są imponujące, ale jest to artyleria, czołgi i fundusze celowe, a nie gotówka. Tylko 8 mld dolarów z ostatniego amerykańskiego pakietu trafi bezpośrednio do ukraińskiego rządu, co stanowi równowartość nieco ponad jednej czwartej rocznych wydatków Ukrainy na świadczenia socjalne, a nawet to jest w formie pożyczki. Unia planuje zaoferować nieco więcej, ale nadal tylko 38 mld dol. w ciągu trzech lat" – pisze "The Economist".