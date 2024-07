Jermak pytany o wypowiedź Trumpa w czasie debaty stwierdził, że Ukraina nie jest gotowa na to, by zrzec się jakiejkolwiek części swojego terytorium na rzecz Rosji, by zakończyć wojnę.



- Nie jesteśmy gotowi na kompromis w sprawie bardzo ważnych rzeczy i wartości... niepodległości, wolności, demokracji, integralności terytorialnej i suwerenności — powiedział.



50 mld Tyle (w dolarach) wynosi wartość pomocy wojskowej przekazanej przez USA Ukrainie od 2022 roku

Jermak przybył do USA przed zaplanowanym na przyszły tydzień szczytem NATO, w czasie którego omawiana będzie m.in. dalsza pomoc dla Ukrainy.



Szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego o ewentualnej wygranej Donalda Trumpa: Wsparcie dla Ukrainy popiera większość Amerykanów

Na pytanie jak jego zdaniem Trump, jako prezydent, zachowywałby się wobec wojny na Ukrainie Jermak odparł: „Szczerze mówiąc: nie wiem. Zobaczymy”.



Szef kancelarii Zełenskiego stwierdził jednocześnie, że Ukraina nakłaniałaby nową administrację, by nadal dostarczała wsparcia wojskowego Ukrainie. Powołał się przy tym na sondaże, które wskazują, że większość Amerykanów nadal opowiada się za pomocą dla Ukrainy.