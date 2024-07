- Było o czym dyskutować. To pierwsze takie spotkanie od wielu lat. Intencją moją i kanclerza (Niemiec) było nadanie nowego impetu, nowych impulsów do współpracy polsko-niemieckiej. Nie mam żadnych wątpliwości — a w tych czasach, w czasach wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę, w czasach politycznej dekompozycji, nikt nie powinien mieć wątpliwości jak ważna jest współpraca polsko-niemiecka, i to w przyjaznej atmosferze, przy wzajemnym zaufaniu, dla polityki obu państw, ale też dla całej polityki europejskiej i dla przyszłości Ukrainy i całego regionu — mówił premier po spotkaniu rządów Polski i Niemiec.



Czytaj więcej Polityka Kanclerz Niemiec z wizytą w Polsce. Będą rekompensaty dla ofiar nazizmu? Kanclerz Olaf Scholz podczas wtorkowej wizyty w Warszawie ma ogłosić środki mające na celu poprawę stosunków niemiecko-polskich. Wśród nich mają być odszkodowania dla żyjących ofiar zbrodni nazistowskich - pisze portal Politico.

Donald Tusk na konferencji z Olafem Scholzem: Budujemy atmosferę zaufania i uczciwej rozmowy

- Mamy za sobą wiele godzin rozmów w cztery oczy z kanclerzem, w większych formatach. Od początku staramy się budować atmosferę wzajemnego zaufania i uczciwej rozmowy wtedy, kiedy mamy różne interesy. Rozmowy na temat tego, jak znaleźć wspólne rozwiązanie. Dla mnie priorytetem jest bezpieczeństwo. Cała Europa, w tym Niemcy, ale Polska szczególnie narażona jest na pewne ryzyka wynikające z geografii i faktu, że mamy tak długą granicę, pod silną presją, zarówno z Rosją, Białorusią i walczącą Ukrainą - dodał.



Donald Tusk po spotkaniu rządów Polski i Niemiec: Poważne i niespotykane problemy dla państwa polskiego

- To stwarza bardzo poważne i niespotykane wcześniej problemy dla państwa polskiego. Mamy zwiększone zagrożenie aktami dywersji i sabotażu wewnątrz Polski — zaznaczył.



- Szeroko rozumiane bezpieczeństwo, współpraca militarna, współpraca w kwestii nielegalnej imigracji, wspólna praca na rzecz bezpiecznej granicy zewnętrznej — to są te tematy, na których mi najbardziej zależy — dodał.