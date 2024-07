Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 860 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ustępujący rząd Holandii zapewnia, że pierwsze F-16 z Holandii wkrótce dotrą na Ukrainę.

- Ukraiński kryzys nie może zostać rozstrzygnięty w ciągu jednego dnia — powiedział Nebenzia pytany w poniedziałek przez dziennikarzy o wypowiedzi Trumpa.



Reklama

Rosyjski dyplomata przekonuje, że wojna Rosji z Ukrainą mogła skończyć się w kwietniu 2022 roku

Trump już w maju 2023 roku mówił, że „chce, aby Rosjanie i Ukraińcy przestali umierać”. - I zrobię to — zrobię to w ciągu 24 godzin — dodał zapowiadając, że byłby w stanie doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie po rozmowach z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Rosji, Władimirem Putinem.



W kolejnych miesiącach Trump wielokrotnie mówił, że będzie w stanie szybko doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie. W czasie niedawnej debaty z Joe Bidenem były prezydent USA powiedział, że jeśli wygra wybory prezydenckie to zakończy wojnę na Ukrainie jeszcze przed objęciem urzędu. - Gdybyśmy mieli prawdziwego prezydenta, prezydenta, który byłby szanowany przez Putina... nigdy nie najechałby on Ukrainy — stwierdził też Trump.