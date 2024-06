04:42 Iwano-Frankiwsk przekazał 20 dronów ukraińskiej armii

O przekazaniu 20 dronów FPV plutonowi Specjalnej Służby Transportu poinformował mer miasta, Rusłan Marcinkiw.



04:39 W obwodzie kijowskim zatrzymano żołnierza, który sprzedawał wyposażenie należące do armii

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informuje, że żołnierz, który był odpowiedzialny za wyposażenie jednostki bojowej, działając w zmowie z innymi żołnierzami, kradł kamizelki kuloodporne, hełmy, zestawy pierwszej pomocy, pasy do amunicji, buty taktyczne, etc. z magazynu jednostki i sprzedawał je przedsiębiorcom, którzy ponownie wprowadzali je do obrotu. Żołnierz sprzedawał wyposażenie armii poniżej jego realnej wartości. W związku ze stawianymi mu zarzutami zatrzymanemu grozi do 15 lat więzienia.



04:36 Niemiecki rząd federalny przekazał ukraińskiej Straży Granicznej 41 ciężarówek

Do ukraińskiej Straży Granicznej trafiło 41 ciężarówek Arocs wyprodukowanych przez koncern Mercedes Benz.



04:34 W nocy rosyjska obrona powietrzna odparła atak na Biełgorod

W czasie odpierania ataku ranna została jedna osoba — poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow. Na podejściu do miasta strąconych zostało kilka celów powietrznych.



04:31 W mieście Szebekino spłonął budynek administracyjny, który został trafiony w czasie ukraińskiego ostrzału

O skutkach ostrzału informuje gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow. Budynek administracyjny jednego z przedsiębiorstw miał zostać trafiony bezpośrednio i doszczętnie spłonął. Ponadto, wskutek ostrzału, w dwóch budynkach mieszkalnych z okien wyleciały szyby, a sześć innych budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych.



04:30 Nad obwodem woroneskim strącono w nocy dwa ukraińskie drony

O strąceniu dronów poinformował gubernator obwodu, Aleksandr Gusiew. Fragmenty spadających dronów wywołały pożar w pobliżu obiektów przemysłowych, ale został on już ugaszony.



04:27 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 852 dniu wojny

04:26 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: