– To naprawdę historyczny tydzień. Ukraina dążyła do tego przez dziesięciolecia, a ten wynik jest osobistym osiągnięciem każdego, kto 24 lutego wybrał Ukrainę, kto walczy o nasze państwo, kto wzmacnia Ukrainę wszystkim, co niezbędne – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski.

Polityczna decyzja o rozpoczęciu negocjacji z Ukrainą i Mołdawią zapadła na unijnym szczycie w grudniu 2023 roku, przygotowania do tzw. konferencji międzyrządowej, po której w praktyce ruszają rozmowy między Komisją Europejską i państwem kandydującym wymagały jednak czasu. Nie tylko na przygotowania administracyjne, ale także na przekonanie Węgier, które do ostatniej chwili zgłaszały problemy w sprawie Ukrainy. Ostatecznie Budapeszt dał zielone światło.

35 rozdziałów negocjacji akcesyjnych Ukrainy i Mołdawii

Negocjacje akcesyjne nie mają terminu zamknięcia, mogą potrwać od kilku do kilkunastu lat. W przypadku Polski zajęło to blisko pięć lat – od marca 1998 roku do grudnia 2002 roku.

Negocjacje obejmują 35 konkretnych rozdziałów – całość unijnego prawa, które kraj kandydujący do Unii musi wdrożyć, a które regulują zasady działania całego rynku, wszystkich instytucji, ale także takich kwestii, jak sądownictwo czy prawa podstawowe. Wszystkie te rozdziały będą negocjowane odrębnie i mogą być tymczasowo zamykane. Ale ostateczne ich zamknięcie nastąpi tylko równocześnie. To znaczy, gdy zakończą się rozmowy nad ostatnim rozdziałem, wtedy będzie można oficjalnie wszystkie zamknąć.