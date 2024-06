Dlaczego Władimir Putin straszy bronią atomową? Gen. Waldemar Skrzypczak wyjaśnia

W opinii byłego dowódcy Wojsk Lądowych „sam Putin już nie wierzy w to, o czym grzmi jego propaganda”. „Osamotniony w nuklearnej grze miota groźbami, które już praktycznie na nikim wrażenia nie robią” — punktuje.



„Narracja Putina o nuklearnej triadzie nie wpisuje się w żaden scenariusz globalnego wyścigu zbrojeń. Fiasko propagandy Kremla jest bezsporne, czego groteskowym przykładem jest odgrażanie się Korei Południowej, która zadeklarowała wsparcie militarne Ukrainy” — stwierdza dalej były wiceszef MON. W jego ocenie „Putin swoją awanturniczą strategią pcha Rosję w otchłań, która prowadzi do izolacji, a w konsekwencji do rozpadu tego państwa, jakim je jeszcze znamy”. Wskazuje przy tym na dającą do myślenia, jego zdaniem, postawę Chin, które „przynajmniej oficjalnie dystansują się od wojny”.



Weteran operacji w Iraku dywaguje, że Pekin, przyjmując swoją strategię w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, może mieć dwa cele. Pierwszy to zaangażowanie militarne USA w Europie, co pozwoliłoby Chinom „przejść do rozgrywania swoich azjatyckich ambicji”. Drugi — stopniowe uzależnianie Rosji od siebie i jej zwasalizowanie.