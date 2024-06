Rzecznik Trumpa, Steven Cheung zastrzegł jednak, że tylko oświadczenia wygłaszane przez Trumpa lub uprawnionych do tego członków sztabu wyborczego byłego prezydenta, mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta.



Strategia przedstawiona przez Kellogga i Fleitza jest najbardziej szczegółowym planem przygotowanym przez współpracowników Trumpa, który obiecywał wiele razy, że gdy zostanie prezydentem doprowadzi do szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie. Trump twierdził nawet, że dokona tego w 24 godziny. Były prezydent USA nigdy jednak nie wyjaśnił jak chce to zrobić.



Gdyby USA chciały wdrożyć opisany przez agencję Reutera plan w życie napotkałyby pewnie na opór europejskich sojuszników i samej Ukrainy. Ukraina, jako warunek wstępny rozmów pokojowych z Rosją, przedstawia postulat wycofania się rosyjskich wojsk z okupowanych części Ukrainy.



Na czym polega plan zakończenia wojny Rosji z Ukrainą przygotowany przez doradców Donalda Trumpa?

Według Kellogga jest kluczowe, aby zmusić Rosję i Ukrainę do negocjacji jak najszybciej, jeśli Trump wygra wybory prezydenckie.



- Powiemy Ukraińcom, 'musicie usiąść do stołu, a jeśli nie usiądziecie do stołu, wsparcie od USA wyschnie' - relacjonował swój plan Kellogg. - I powiemy (Władimirowi) Putinowi, że musi usiąść do stołu, a jeśli nie usiądzie do stołu, wówczas damy Ukraińcom wszystko, czego potrzebują, by zabijać Rosjan na polu walki — dodał.